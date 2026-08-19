Muere un joven de 20 años mientras practicaba buceo a pulmón en Santa Cruz de Tenerife

Un varón de 20 años ha perdido la vida este martes mientras se encontraba realizando submarinismo en la costa del municipio tinerfeño, concretamente en el tramo comprendido entre Puerto de Honduras y Punta Maragallo. El trágico suceso ha movilizado a numerosos efectivos de rescate, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Los hechos se desencadenaron en torno a las 19:00 horas, momento en el que la sala operativa del 112 recibió una alerta ciudadana. En dicha llamada se advertía de que un hombre, que se encontraba practicando la modalidad de apnea o inmersión sin equipos autónomos, no había emergido a la superficie tras sumergirse en el mar. De inmediato, los gestores de recursos procedieron a clasificar el aviso y a activar los protocolos pertinentes para este tipo de situaciones, dada la urgencia vital del caso.

En las labores para intentar localizar al desaparecido se organizó un extenso dispositivo de rastreo que abarcó actuaciones por tierra, mar y aire. Para ello, se coordinó la participación de personal de la Autoridad Portuaria, el servicio marítimo de la Refinería, Salvamento Marítimo y el Consorcio de Bomberos de Tenerife, desplegando medios técnicos y humanos para cubrir el mayor perímetro posible.

Finalmente, fueron los propios efectivos del cuerpo de Bomberos de Tenerife quienes consiguieron localizar a la víctima en el mar. Tras el hallazgo, procedieron a su recuperación y posterior traslado hasta la costa, donde aguardaban los recursos sanitarios para prestarle asistencia, en un intento por salvar su vida.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) había desplazado al lugar una ambulancia medicalizada. Sin embargo, a pesar de la rápida movilización, el personal médico únicamente pudo confirmar la defunción del accidentado. Dada la gravedad de la situación y el impacto emocional, el SUC solicitó la intervención del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife para brindar asistencia profesional y contención a los familiares.

El operativo contó además con el apoyo fundamental de distintos cuerpos de seguridad. Agentes de la Policía Local y la Guardia Civil colaboraron activamente en el acordonamiento de la zona y en las tareas de apoyo al dispositivo de búsqueda.

Por su parte, la Policía Nacional se ha hecho cargo de instruir las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias de este fatídico accidente en el litoral del archipiélago.