Piden revisar los árboles de La Laguna tras la caída del drago junto a la Catedral

La caída de un drago de grandes dimensiones junto a la Catedral de San Cristóbal de La Laguna ha llevado a la asociación Recuperando Caminos a reclamar al Ayuntamiento una investigación detallada sobre lo ocurrido y una revisión extraordinaria del arbolado singular del municipio.

El ejemplar se desplomó durante la noche del pasado sábado 15 de agosto en las inmediaciones de la Catedral, sin causar daños personales. El colectivo considera que, por su ubicación y valor, el caso merece algo más que una actuación de mantenimiento ordinaria y reclama conocer las circunstancias que pudieron provocar su caída.

Reclaman conocer cómo se encontraba el árbol

Recuperando Caminos solicita que se hagan públicos los informes de inspección y conservación del drago durante los últimos diez años, así como los informes fitosanitarios y de estabilidad. También quiere conocer qué servicio municipal o empresa tenía encomendada su conservación y si existían advertencias previas sobre el estado del ejemplar.

La asociación pide además un informe técnico que determine las causas del desplome y documentación sobre el suelo, el alcorque, la pavimentación y el posible desarrollo del sistema radicular. Entre las cuestiones que plantea también figuran las labores de poda, riego y mantenimiento realizadas durante los últimos años.

Una revisión para evitar nuevos riesgos

El colectivo considera especialmente importante revisar los árboles singulares situados en espacios pavimentados o en lugares donde las condiciones del entorno puedan limitar el crecimiento de sus raíces. Su objetivo, asegura, es adoptar medidas preventivas.

Recuperando Caminos recuerda que el drago, Dracaena draco, es un símbolo de Canarias y está incluido en el Catálogo Canario de Especies Protegidas en la categoría de protección especial. En este caso, además, el ejemplar formaba parte del entorno de un espacio declarado Patrimonio Mundial por su valor histórico y cultural.

La asociación insiste en que no pretende atribuir responsabilidades antes de conocer las causas de la caída. Reclama que la investigación permita determinar si existieron problemas que pudieran haberse detectado con anterioridad y mejorar los protocolos de vigilancia y conservación del arbolado.