Por qué Europa entierra 141 millones al año para que en Canarias sigamos vendiendo plátanos a pérdidas

El debate sobre el sector primario en Canarias suele transitar por senderos de nostalgia. La imagen de las fincas escalonadas hacia el mar forma parte del imaginario colectivo, pero oculta una estructura financiera insostenible. Analizar la economía exige apartar ese romanticismo que tenemos por nuestra tierra y evaluar la asignación de recursos.

La viabilidad del plátano canario depende de una inyección de 141,1 millones de euros procedentes del Feaga, un fondo europeo que se nutre de los impuestos de todos los ciudadanos. Esta subvención cubre entre el 35% y el 40% de la facturación anual del sector. En 2026, el precio de venta se desplomó a 0,76 euros el kilo, obligando a comercializar a pérdidas.

Sin embargo, el negocio continúa. Este esquema genera un desincentivo económico letal. Cuando la supervivencia de una empresa no depende de seducir al consumidor ni de ajustar sus costes, sino de mantener la tierra plantada para cobrar la ayuda administrativa, el progreso se detiene. Vender a pérdidas sin quebrar anula las señales de los precios y elimina cualquier estímulo para buscar nuevas sinergias o modelos de negocio.

Un drenaje de recursos vitales

Todo recurso inmovilizado en una actividad improductiva es capital que no genera riqueza en otros sectores. Este es el verdadero coste de oportunidad que asume Canarias.

Cultivar un kilo de plátanos requiere entre 300 y 500 litros de agua. En islas con estrés hídrico como Tenerife, este sector consume el 60% del agua agrícola. Destinamos el grueso de un bien fundamental a una actividad que, sumada al resto del sector primario canario, apenas aporta un 1,2% del PIB autonómico y sostiene a un exiguo 2,2% del empleo total, unas 21.000 personas.

Atar suelo, agua y esfuerzo laboral a un cultivo cautivo impide la transición hacia sectores de mayor valor añadido. El mercado queda paralizado por mandato político.

Concentración y rentismo

Lejos de proteger al pequeño agricultor, el intervencionismo fomenta la concentración. Los perceptores de estas ayudas europeas han caído en picado: pasaron de 11.108 en 2011 a unos 7.100 en 2025, manteniendo idéntica superficie cultivada.

La riqueza fluye hacia las cúpulas. Organizaciones agrarias denuncian que el grueso del negocio beneficia a grandes exportadoras, como Coplaca, que ya concentra el 30% de toda la producción canaria. En la base de la pirámide, la realidad es muy distinta: el convenio de 2026 fija el salario de un empaquetador en unos 17.200 euros al año.

El entramado del plátano refleja los peores vicios de las economías subvencionadas: rentas aseguradas para unos pocos a costa del contribuyente y bloqueo a la libre competencia. Canarias no puede permitirse mantener motores económicos que funcionan al ralentí, financiados con dinero ajeno, mientras frena el desarrollo de alternativas reales.