Una avería en el depósito Vuelta Grande deja sin agua a 4 barrios de Santa Cruz

El primer teniente de alcalde y concejal de servicios municipales de Santa Cruz de Tenerife ha comunicado un corte en el suministro de agua que afecta a varias zonas de la ciudad. Carlos Tarife ha explicado que el origen de esta situación es una incidencia técnica producida en la red general de salida del depósito de Vuelta Grande. Tal y como refleja el Twit publicado por el edil, la avería se localiza exactamente en la calle Juan de Mattos y Azofea.

Esta contingencia en las infraestructuras municipales ha provocado que los residentes de los barrios de Tío Pino, García Escámez, Chamberí y Los Moriscos se queden temporalmente sin abastecimiento en sus hogares. Los operarios correspondientes han sido movilizados para intervenir en el tramo afectado y proceder a la reparación de la red principal.

El responsable público ha señalado que la previsión es lograr recuperar el servicio de madrugada. Mientras los equipos técnicos finalizan estas labores, los ciudadanos de las zonas implicadas deberán esperar para recobrar la normalidad en sus viviendas. El área de Servicios Municipales mantendrá el operativo de trabajo durante la noche hasta certificar que la red vuelve a operar a pleno rendimiento y el agua llega de nuevo a todos los vecinos.