Canarias recuerda al Estado que el trasvase de menores en Ceuta nació tras su batalla política y judicial

El Gobierno de Canarias ha reivindicado el papel clave desempeñado por el Archipiélago para forzar un cambio de rumbo en la política migratoria del Estado. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha sostenido que la agilidad con la que la administración central actúa ahora en Ceuta para derivar menores a la Península es fruto directo de la intensa presión política, administrativa y judicial ejercida durante años por las Islas.

Una victoria institucional que abrió camino

Delgado ha remarcado que el Ejecutivo canario celebra que la ciudad autónoma reciba un auxilio inmediato ante la sobreocupación de sus recursos de acogida, al defender que ninguna región fronteriza debe afrontar en soledad una emergencia de esta magnitud. No obstante, la consejera ha recordado el complejo proceso atravesado por Canarias hasta lograr la implicación estatal, tras haber atendido a miles de menores mediante redes extraordinarias mientras reclamaba solidaridad territorial.

A juicio de la responsable autonómica, aquel pulso continuado terminó por obligar al Ministerio a modificar su modelo de gestión y a habilitar los mecanismos de traslado urgente que hoy se están empleando. Delgado ha enfatizado que cuando existe voluntad política el Estado demuestra que dispone de capacidad para actuar con celeridad.

Exigencia de un mecanismo automático y definitivo

El mensaje del Gobierno insular no cuestiona las medidas de apoyo a Ceuta, sino que va dirigido directamente al Ejecutivo central. Canarias defiende que la protección de la infancia migrante no puede depender de decisiones coyunturales ni gestionarse en exclusiva desde el punto de llegada a territorio nacional.

Por todo ello, la Consejería exige que los protocolos de derivación desarrollados tras la crisis en las Islas dejen de aplicarse de forma puntual y se conviertan en un sistema permanente, común y automático para toda España siempre que un territorio fronterizo se vea desbordado.