Cinco menores deportistas mueren ahogados en Canarias en dos años y reclaman más prevención

Cinco menores deportistas federados han fallecido ahogados en Canarias durante los últimos dos años, según ha advertido este jueves la plataforma de prevención Canarias, 1.500 km de Costa, que reclama una mayor implicación del ámbito deportivo en la formación sobre seguridad acuática.

El último caso ocurrió este martes, 18 de agosto, cuando Jeremías, de 14 años, perdió la vida tras verse en apuros por el fuerte oleaje en una zona rocosa de Mogán, entre las playas de Amadores y Puerto Rico.

Cinco víctimas desde 2024

La plataforma recuerda también los casos de Yassine, de 16 años, y Alejandro, de 17, desaparecidos el 8 de marzo de 2024 después de acudir a pescar a la zona de El Confital, en Las Palmas de Gran Canaria.

A ellos se suma Arek, de 15 años, cuyo rastro se perdió el 22 de febrero de 2025 después de ser arrastrado por una ola en el Charco del Viento, en La Guancha, Tenerife.

La quinta víctima es Fabiola Mbulito, de 12 años, que falleció ahogada el pasado mes de julio en la playa de La Laja.

La organización señala además que en tres de los casos los cuerpos no han podido ser localizados, una circunstancia que, según su presidente, Sebastián Quintana, agrava el dolor de las familias.

Más prevención en clubes y campus de verano

Canarias, 1.500 km de Costa imparte desde hace más de una década charlas de prevención de accidentes acuáticos en diferentes niveles educativos, desde Infantil hasta la universidad.

Durante estas sesiones se enseñan pautas para evitar situaciones de riesgo en playas y piscinas y protocolos de actuación ante emergencias en el agua, utilizando también casos reales para explicar cómo reaccionar.

Quintana considera, sin embargo, que todavía falta una mayor implicación de entidades deportivas y de los numerosos campus de verano que se organizan durante las vacaciones en las Islas.

Formación antes de entrar al agua

El responsable de la plataforma advierte de que miles de menores participan en actividades acuáticas sin haber recibido previamente una formación básica sobre prevención y seguridad.

Para el colectivo, los cinco casos registrados en apenas dos años demuestran que la experiencia deportiva no elimina los riesgos del mar. Su reclamación es que la prevención acuática forme parte de la preparación de los menores antes de participar en actividades en playas, piscinas o zonas costeras.

El mensaje que lanza la plataforma es directo: la seguridad debe empezar antes de entrar al agua y no cuando ya se ha producido una situación de peligro.