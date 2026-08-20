De Canarias a Caracas con 1,2 millones públicos para sostener a los afectados por los seísmos

El Gobierno de Canarias continúa expandiendo su red de ayudas más allá de las fronteras del archipiélago. Tras los seísmos registrados en Venezuela el pasado mes de junio, el Ejecutivo autonómico ha incorporado a 3.988 nuevos beneficiarios a su programa de asistencia. Un esquema basado en la entrega de tarjetas monedero para sufragar alimentos y medicinas a los canarios que residen en el país sudamericano.

La factura de este despliegue recae íntegramente sobre el presupuesto regional. La Viceconsejería de Acción Exterior ha dado luz verde a una selección que abarca a 8.356 receptores de tarjetas de alimentación y a 5.711 de medicamentos. Para cubrir esta demanda, el Gobierno ha incrementado el gasto un 44,7% respecto al año anterior, comprometiendo 1,27 millones de euros de las arcas públicas. De esta partida, más de 812.000 euros se destinan a comida y 460.000, a fármacos.

La burocracia cruza el charco

Detrás de las cifras se encuentra la precaria realidad de la comunidad canaria en el exterior, golpeada por la inestabilidad de la región y los recientes desastres naturales. Se trata de familias que dependen de la inyección pública para cubrir necesidades básicas. Para gestionar las entregas, el director general de Emigración se ha desplazado a Venezuela.

En un recorrido por estados como Carabobo, Aragua o Mérida, los cargos públicos han repartido en mano más de 5.700 tarjetas para intentar mitigar la asfixia de 2.760 personas. En los próximos días, el reparto se extenderá a Caracas y Anzoátegui.

Un escudo social en expansión

La agenda institucional del Ejecutivo no se detiene en este reparto. El objetivo del viaje es evaluar la situación sobre el terreno y diseñar un nuevo plan de ayudas. Este esquema de financiación irá dirigido a sostener infraestructuras de las entidades canarias, consultorios médicos y centros de día.

Una estrategia que consolida el gasto exterior en un momento donde el debate interno marca la actualidad de las islas. Mientras la Administración amplía su escudo social a miles de kilómetros, el contribuyente y el tejido productivo canario continúan soportando el peso de la recaudación para sostener este nivel de expansión del gasto público.