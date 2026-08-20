El Gobierno destina 100 mil euros de fondos europeos para que nadie se pierda en un edificio

La maquinaria administrativa del Gobierno de Canarias mantiene su política de reparto de fondos europeos. La última iniciativa en recibir luz verde es un sistema de localización diseñado para espacios cerrados. La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación ha decidido destinar 98.800 euros de dinero público a este proyecto, liderado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Gemelos digitales y burocracia

El nombre oficial del proyecto refleja la jerga habitual en estas convocatorias institucionales: Sistema Inteligente de Guiado y Localización en Interiores con Gemelos Digitales y Arquitecturas Híbridas. En la práctica, se trata de una tecnología orientada a guiar a los usuarios dentro de edificios. La investigación busca combinar sensores y redes inalámbricas para orientar a las personas en recintos donde los sistemas de posicionamiento tradicionales no operan con precisión.

La Administración justifica el desembolso argumentando que la iniciativa resolverá retos vinculados a la accesibilidad y la digitalización de las infraestructuras. Sin embargo, el riesgo financiero lo asume en su totalidad el contribuyente. El proyecto superó el filtro técnico de la Agencia Canaria de Investigación (Aciisi) con una puntuación de 75,4 sobre 100, asegurándose así la inyección de capital institucional.

Innovación a golpe de subvención

Este GPS de interiores representa solo una fracción del gasto. Se enmarca dentro de los 17 proyectos que conforman la última convocatoria autonómica de I+D aplicada. En total, el Ejecutivo regional ha movilizado una bolsa que supera los 2,5 millones de euros, cofinanciada por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El Gobierno encuadra este tipo de partidas en los objetivos de su Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3). Los datos demuestran que el desarrollo tecnológico en el archipiélago sigue caminando al ritmo que marcan las convocatorias estatales y comunitarias. La dependencia de estas líneas de ayuda relega el papel de la inversión privada, dejando que sea la planificación burocrática la que decida qué ideas llegan al mercado con el respaldo del dinero de los ciudadanos.