El problema de que haya menos Vivienda Vacacional en Canarias

La vivienda vacacional en Canarias experimenta una contracción severa. Según las últimas cifras publicadas por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), el archipiélago contaba en julio de 2026 con 39.678 inmuebles destinados a este uso. La cifra supone una caída del 15 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Lejos de ser un ajuste natural del mercado, este descenso refleja las consecuencias de un entorno administrativo cada vez más hostil para el propietario.

La radiografía por islas muestra con claridad dónde impacta más esta reducción. Tenerife concentra el grueso del sector con un 41 por ciento de los inmuebles. Le siguen Gran Canaria con el 21 por ciento, Lanzarote con un 17 y Fuerteventura con el 14 por ciento. Hablamos de los principales motores de la economía regional, territorios donde miles de familias complementan sus rentas a través de este modelo alojativo. Hoy, su capacidad para operar se ve drásticamente mermada.

Lleno técnico en pleno verano

El mercado habla por sí solo cuando cruzamos la oferta disponible con la demanda real. En total, las islas disponen ahora de 162.426 plazas, un 16 por ciento menos que hace un año. Sin embargo, el apetito de los visitantes no decae. Durante el mes de julio, 37.897 viviendas recibieron alguna reserva. Esto se traduce en que el 95,5 por ciento de la oferta disponible encontró cliente.

Existe un desajuste evidente. Si la demanda roza el lleno técnico, la lógica económica dicta que la oferta debería expandirse para cubrir esa necesidad, generando nueva riqueza y empleo. Pero en Canarias ocurre lo contrario. La oferta se destruye.

El origen de esta asfixia no reside en la falta de interés de los inversores ni en el agotamiento del turismo. El principal problema está en que no se deja construir. Desde el Gobierno se ha optado por estrangular la oferta vacacional existente bajo la premisa de que así se liberarán inmuebles para el mercado residencial. Es un diagnóstico profundamente equivocado. Limitar el alquiler turístico no soluciona el déficit de vivienda, simplemente fulmina una vía legítima de prosperidad para los canarios.

El bloqueo a la nueva construcción

La parálisis urbanística es la verdadera raíz del conflicto. En lugar de flexibilizar el uso del suelo y agilizar los trámites burocráticos para que el sector privado levante las viviendas que Canarias demanda, la Administración prefiere intervenir lo poco que ya funciona. Restringir el derecho de los ciudadanos a rentabilizar sus ahorros en el mercado turístico solo genera escasez.

Canarias pierde competitividad. Los datos del ISTAC son la prueba empírica de cómo las barreras políticas terminan por encoger la economía. Destruir plazas turísticas cuando la ocupación supera el 95 por ciento es dar la espalda a la realidad. Sin nueva construcción que alivie la presión, cualquier intento gubernamental por reordenar el tablero terminará perjudicando, como siempre, el bolsillo del ciudadano.