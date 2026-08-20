El virus del Nilo llega a Gran Canaria con tres caballos infectados

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha activado los protocolos de vigilancia epidemiológica y entomológica tras confirmarse la presencia del virus del Nilo occidental por primera vez en el Archipiélago. El foco se ha localizado en un centro hípico de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, donde tres caballos han dado positivo según los análisis ratificados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Dispositivo de control reforzado en la zona de Maspalomas

Los tres equinos compartían instalaciones y fueron identificados después de que el veterinario del recinto comunicara a los servicios oficiales la aparición de síntomas neurológicos compatibles con la patología. Tras la confirmación, el Gobierno Autonómico ha puesto en marcha un operativo coordinado entre la Dirección General de Ganadería y el Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna (ULL), que incluye el rastreo de otros animales con sospechas clínicas en el mismo centro.

Como medida preventiva, Sanidad ha reforzado el seguimiento en la Zona Básica de Salud de Maspalomas y ha dado aviso a los profesionales sanitarios del sur grancanario para extremar la vigilancia sobre personas que residan o hayan visitado la zona afectada y presenten cuadros clínicos afines o antecedentes de picaduras.

Por el momento no se ha notificado ningún contagio en personas dentro de las islas. Las autoridades enfatizan que los caballos y los seres humanos actúan como huéspedes finales, lo que significa que pueden enfermar pero no transmiten el virus del Nilo a otros organismos ni sirven de reservorio. La transmisión se produce únicamente a través de la picadura de mosquitos del género Culex, que previamente han picado a aves infectadas.

La detección en Gran Canaria sirve como alerta temprana para intensificar el control de vectores en un contexto de propagación nacional, donde en el presente periodo estival se han confirmado más de 40 casos humanos concentrados principalmente en Andalucía y Extremadura.