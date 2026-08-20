Homenaje silencioso a las víctimas del vuelo JK5022 por el maltrato de la Justicia

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair (AVJK5022) ha rendido tributo este jueves en Gran Canaria a los 154 fallecidos y 18 heridos que dejó el fatídico siniestro ocurrido en el aeropuerto de Barajas el 20 de agosto de 2008. La jornada de recuerdo se ha caracterizado por el más estricto mutismo, una decisión adoptada por los familiares para denunciar lo que consideran un "maltrato constante y continuo" por parte de los tribunales españoles a lo largo de estos años.

Con motivo de este nuevo aniversario, se han llevado a cabo cuatro ofrendas florales repartidas en tres municipios de la isla. El primer acto tuvo lugar a las 10:00 horas en el monumento Luces en el vacío, situado en la céntrica playa de Las Canteras. Una hora más tarde, a las 11:00 horas, la capital grancanaria acogió una segunda concentración en la Plaza de la Memoria. Posteriormente, los homenajes se trasladaron a la localidad de Telde, concretamente a la playa de Ojos de Garza, y finalizaron en el Jardín de Los Ausentes, ubicado en Ingenio. En todos ellos, el dolor por la pérdida se mezcló con la indignación ante la impunidad institucional.

La agrupación ha emitido un duro comunicado en el que explica que este silencio es fruto del hartazgo y de estar "dolorosamente decepcionados" con el sistema judicial. Denuncian sistemáticamente que las diferentes instancias no han aceptado sus demandas para depurar responsabilidades reales. Además, critican con severidad a la ya extinta Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), que en su informe definitivo optó por cargar toda la culpa sobre los pilotos de la aeronave, eximiendo de ese modo a los diferentes cargos técnicos y políticos.

En esta línea, los afectados lamentan que la nueva autoridad que sustituye a la CIAIAC mantenga los mismos métodos, problemas y concepción de la seguridad aérea, sin mostrar esperanza de un cambio profundo en la raíz de las investigaciones oficiales. Tampoco perdonan la inacción parlamentaria, recordando que el Congreso de los Diputados nunca llegó a remitir a la Fiscalía el informe aprobado por la propia Cámara Baja, en el que se establecía a 18 responsables políticos vivos por su presunta implicación en los fallos que rodearon la tragedia aérea.

Este 20 de agosto marca también la segunda conmemoración del Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus familias. La asociación denuncia que las instituciones apenas han resaltado oficialmente el alcance de esta jornada de memoria, un reconocimiento que, aseguran, nunca se habría logrado sin su persistencia durante más de catorce años. Finalmente, han anunciado que su labor como entidad llega a su fin, cediendo el testigo a la Fundación A20 de Seguridad Aérea. Este nuevo organismo heredará la causa aportando los recursos profesionales necesarios para promover soluciones y mejoras normativas con las que evitar futuras catástrofes en España.