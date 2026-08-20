Juegos y talleres gratuitos llegan este viernes a Las Torres con Parque Aventura

El barrio de Las Torres acogerá este viernes, 21 de agosto, la penúltima jornada de Parque Aventura, una programación de ocio que durante el verano ha recorrido distintos barrios del Distrito Ciudad Alta.

La actividad se celebrará en el Espacio Multideportivo de Las Torres, entre las 17:30 y las 19:30 horas, con acceso gratuito para los participantes.

Dos horas de ocio para los más pequeños

La propuesta está dirigida especialmente a niños y niñas de hasta 12 años, que podrán acudir acompañados de sus familias y participar en juegos, talleres, actividades lúdicas y diferentes propuestas de animación.

Parque Aventura cuenta este verano con seis paradas en distintos puntos de Ciudad Alta. Antes de llegar a Las Torres, el programa ya había celebrado actividades en otros cuatro barrios del distrito durante julio y agosto.

La concejala de Ciudad Alta, Betsaida González, señala que la iniciativa busca ofrecer alternativas de ocio durante el verano y generar espacios de encuentro entre los menores y sus familias.

Las Chumberas cerrará el recorrido

La jornada de Las Torres será la penúltima cita del programa antes de su cierre una semana después.

Parque Aventura finalizará el próximo viernes 28 de agosto en la plaza Escultor Eduardo Gregorio, en Las Chumberas, donde concluirá el recorrido estival por los barrios de Ciudad Alta.

Las familias tendrán así este viernes una de las dos últimas oportunidades para participar en el programa, antes de que Las Chumberas ponga el punto final a la programación de verano.