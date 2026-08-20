La jubilación masiva del "baby boom" dejará un agujero de 41.600 empleos en Canarias

Canarias afronta un horizonte crítico en el que perderá más de 41.662 personas en edad de trabajar entre los años 2030 y 2040. Según recoge el informe Inclusión y Empleo ante el reto demográfico, elaborado por la Fundación Adecco, el inminente retiro de la cohorte del baby boom, los nacidos entre la segunda mitad de los años sesenta y los setenta abrirá una brecha sin precedentes en el mercado laboral del Archipiélago, donde la base de ocupados deberá sostener a una población jubilada en constante aumento.

Un desequilibrio demográfico que compromete al motor turístico

El estudio evidencia que el grupo de personas de entre 50 y 64 años es actualmente un 37,6% más numeroso que el tramo joven de 20 a 34 años. Aunque la brecha se reducirá al 29,1% en 2040, los perfiles sénior mantendrán su superioridad numérica durante toda la proyección. A este vaciado por abajo se suma la baja tasa de natalidad por debajo del reemplazo generacional de 2,1 hijos por mujer y el incremento del colectivo de mayores de 64 años, que sumará unos 183.000 efectivos en el mismo periodo.

Esta tensión afectará de lleno a pilares económicos intensivos en mano de obra como el turismo, la hostelería y el comercio. Las empresas insulares no solo sufrirán para cubrir vacantes y evitar la pérdida de conocimiento técnico, sino que afrontarán un doble reto: reemplazar a los jubilados y retener al talento joven frente al encarecimiento de la vivienda y la temporalidad.

Tres vías para ensanchar la base laboral y sostener el sistema

El director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, advierte de que el relevo generacional natural no compensará las salidas, por lo que plantea tres ejes de actuación urgentes: movilizar y actualizar al colectivo sénior mayor de 55 años, ajustar las competencias formativas a las necesidades reales de las empresas y canalizar una migración ordenada conectada con el mercado de trabajo.

La investigación concluye que las medidas que adopte el Gobierno de Canarias en el marco del diálogo social, la formación dual y la futura Estrategia Canaria de Empleo resultarán determinantes. Sin una ampliación real de la base de talento que incorpore también a personas con discapacidad o colectivos en riesgo de exclusión, la sostenibilidad del modelo productivo y del sistema de pensiones quedará severamente comprometida.