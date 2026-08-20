Los socorristas de Canarias tendrán su primer convenio y podrán superar los 2.000 euros al mes

Los socorristas de playas de Canarias tendrán por primera vez un convenio colectivo regional que fija mejoras salariales y laborales para un sector que durante años ha reclamado unas condiciones más estables. El acuerdo, firmado este miércoles entre los representantes de los trabajadores y la patronal, contempla incrementos de sueldo de entre el 40 % y más del 65 % durante su aplicación.

La aplicación del convenio permitirá que los salarios se acerquen a los 2.000 euros mensuales e incluso superen esa cantidad en determinados casos. En las islas con mayores dificultades para cubrir estos puestos se establecerán complementos específicos para hacer más atractivos los empleos.

Una subida del 47 % en cuatro años

Según explicó el vicesecretario general de Organización y Comunicación de UGT Canarias, Héctor Fajardo, el acuerdo permitirá una subida salarial del 47 % durante los cuatro años de vigencia del convenio.

A la mejora económica se suma una reducción de la jornada anual, que pasará de las actuales 1.752 horas a 1.690 horas. El acuerdo también contempla mejoras relacionadas con los efectivos destinados a las playas, una de las principales reivindicaciones de los profesionales del sector.

Fajardo calificó la firma como un «hecho histórico» y señaló que el objetivo es profesionalizar un sector que, a juicio de los representantes de los trabajadores, llevaba años soportando condiciones salariales y laborales insuficientes.

Alejandro Alemán, socorrista en La Laguna, destacó igualmente la importancia del acuerdo después de años de reivindicaciones. El convenio establece por primera vez un marco laboral común para los profesionales encargados de la vigilancia y el salvamento en las playas del Archipiélago.

Más de 2.000 euros en las islas con difícil cobertura

Uno de los principales objetivos del convenio será facilitar la contratación de socorristas en La Gomera, El Hierro, La Palma y La Graciosa, donde la lejanía y la doble insularidad dificultan actualmente la cobertura de estos puestos.

Los nuevos complementos podrán elevar los salarios por encima de los 2.000 euros mensuales en estos territorios. En el resto de Canarias, los sueldos se situarán de media entre 1.800 y 1.900 euros al mes, según explicó Fajardo.

El acuerdo afecta a unos 2.000 profesionales en todo el Archipiélago, aunque sus mejoras no serán inmediatas para todos. El convenio deberá publicarse primero en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) para que entre oficialmente en vigor.

Además, existe otro obstáculo para su aplicación: buena parte de estos servicios son contratados por los ayuntamientos mediante concursos públicos cuyos presupuestos se calcularon con los salarios actuales.

Por este motivo, los impulsores del convenio ya mantienen conversaciones con los ayuntamientos y con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para adaptar las futuras licitaciones a las nuevas condiciones salariales y laborales del sector.