Luz verde ambiental al plan de movilidad de Tenerife con 91 obras en transporte y vías

El Plan Insular de Movilidad Sostenible del Cabildo de Tenerife ha recibido el preceptivo visto bueno de la Comisión de Evaluación Ambiental de la isla. Este documento, que agrupa un total de nueve programas y 91 actuaciones concretas, tiene como objetivo principal el impulso del transporte público, la modernización de las obsoletas infraestructuras viarias y la descongestión del tráfico en la región.

Tras incorporar las modificaciones menores solicitadas por el organismo ambiental, el texto continuará su recorrido administrativo. El siguiente paso será su debate en la Comisión Plenaria del Cabildo, trámite previo y necesario antes de someterse a la aprobación definitiva por parte del pleno de la corporación insular.

La declaración ambiental estratégica fue respaldada por unanimidad el pasado 11 de agosto. Según defiende la institución, este modelo apuesta decididamente por el transporte colectivo y la intermodalidad, además de incorporar tecnologías más eficientes. El dictamen valora los efectos positivos sobre el entorno y la calidad de vida de los ciudadanos, en especial por la reducción del impacto acústico y la protección de los valiosos espacios naturales tinerfeños.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha celebrado este avance administrativo que consolida la estrategia para los próximos años. "Esta hoja de ruta nos permite anticiparnos a los retos de la isla y planificar un sistema que ofrezca más alternativas a la ciudadanía", ha asegurado. Dávila ha hecho hincapié en la necesidad de que las distintas formas de desplazamiento estén "mejor conectadas" para minimizar el impacto sobre el territorio.

Por su parte, la consejera de Movilidad, Eulalia García, ha señalado que se pasa de debatir actuaciones aisladas a ejecutar una verdadera estrategia insular. "Ponemos al ciudadano en el centro de la planificación, optimizando el servicio colectivo y ofreciendo al usuario un sistema intermodal", ha detallado García.

El plan se ha estructurado en dos horizontes temporales estratégicos: los años 2035 y 2045. El primero busca atajar los problemas más urgentes de congestión a medio plazo, mientras que el segundo dibuja las líneas maestras a largo plazo. Entre las obras de mayor calado destaca la ampliación de la red del tranvía, proyectando la prolongación de la línea 1 hasta el aeropuerto Tenerife Norte y de la línea 2 hacia el área de La Gallega.

En lo que respecta a las infraestructuras de titularidad pública, el plan promueve la habilitación de carriles BUS-VAO en las saturadas autopistas TF-1 y TF-5. Igualmente, contempla la construcción de un tercer carril en la autopista del sur (en los tramos San Isidro-Las Américas y Güímar-San Isidro) y en la autopista del norte entre la terminal aeroportuaria y La Orotava.

El desarrollo del documento también ha tenido en cuenta la enorme presión de visitantes que sufren ciertos parajes emblemáticos. De esta forma, se han diseñado medidas específicas de control de accesos y aparcamientos disuasorios para enclaves protegidos como Anaga, Teno y el entorno del Teide, zonas de incalculable valor ambiental amparadas por la Red Natura 2000. Todo el proceso ha contado con una amplia fase de participación ciudadana en la que se han recabado las valiosas aportaciones de ayuntamientos, entidades y asociaciones civiles.