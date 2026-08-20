Marcos Antonio Rodríguez desmonta el teatro socialista y anuncia el desbloqueo inminente de obras en El Médano

La maquinaria política no descansa cuando hay quienes se niegan a aceptar la derrota en las urnas. En Granadilla de Abona, el Partido Socialista liderado por Jennifer Miranda sigue sin digerir que perdió el gobierno municipal y ha decidido emprender una campaña de desgaste que cruza líneas rojas. Para generar ruido artificial en El Médano y frenar el avance del municipio, la oposición utiliza a afiliados o simpatizantes del PSOE haciéndolos pasar por colectivos vecinales espontáneos. Frente a este escenario de quejas prefabricadas se encuentra Marcos Antonio Rodríguez. El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Municipales responde con pura gestión y explica la verdadera situación de los proyectos locales para Libertad Digital Canarias.

¿Qué mensaje envía a los ciudadanos afectados por la parálisis de las obras del Ayuntamiento?

El concejal popular arranca pidiendo disculpas a todos los afectados. La Administración Pública exige rigor y el retraso se debe a la necesidad de redactar un proyecto modificado que requería su aprobación y las correspondientes adaptaciones presupuestarias. Con la máxima transparencia y sin ánimo de engañar a nadie, Rodríguez asegura que, una vez se reinicien las tareas sobre el terreno, los trabajos estarán completamente finalizados en un plazo aproximado de tres semanas.

¿Cuáles son los proyectos a los que dedica actualmente la mayor parte de su tiempo?

Lejos del ruido generado por los afiliados o simpatizantes del PSOE, el responsable municipal invierte su jornada en culminar el carril bici y la tercera fase del paseo de madera. Además, anuncia que El Médano acogerá el primer parking modular de Tenerife. A estas actuaciones se suman el Mirador de las estrellas de Las Vegas, la ampliación del cementerio municipal y la compleja obra del campo de fútbol de Charco del Pino. Todo ello avanza en paralelo al ambicioso Plan Edil en San Isidro, dotado con más de diez millones de euros de subvención y al diseño de un plan plurianual de asfaltado integral.

¿No tiene límites la manipulación socialista orquestada en las calles del municipio?

La estrategia de la oposición se resume, según el teniente de alcalde, en una maniobra rastrera propia de quienes carecen de argumentos políticos e intentan romper la paz social. Los socialistas asumen que cuanto peor le vaya a los ciudadanos, mejor les irá a ellos electoralmente, un extremo que la actual corporación no está dispuesta a tolerar ni a permitir.

¿Existen carencias reales en el servicio de limpieza a tenor de las protestas en la costa?

Sobre este asunto, el edil aclara que El Médano es precisamente el núcleo con mayor frecuencia de limpieza de todo el municipio, aunque también lamenta que es el lugar donde el incivismo campa a sus anchas con más asiduidad. Para atajar el problema, este mismo mes se han contratado veinte operarios adicionales y han comenzado los zafarranchos de limpieza a fondo. Un despliegue que ha sido posible tras aprobar unas cuentas municipales que el PSOE intentó bloquear hasta en cinco ocasiones para asfixiar la gestión diaria.

¿Qué plazos maneja para la finalización de las principales infraestructuras pendientes?

El Equipo de Gobierno mantiene el rumbo fijo y el concejal sella un compromiso inquebrantable asegurando que, para marzo del año 2027, todas estas obras estarán operativas. Es la promesa asumida por él y por su partido ante los vecinos, aclarando por estricto rigor institucional que no puede responsabilizarse de los tiempos que dependan exclusivamente de otras administraciones.