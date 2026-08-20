Ocho murales llevarán los personajes de Galdós a las calles de Schamann

Schamann incorporará ocho nuevos murales inspirados en el universo de Benito Pérez Galdós dentro de una ruta de arte urbano que recorrerá la calle Zaragoza, desde el Canódromo hasta Pedro Infinito.

Las intervenciones comenzarán a ejecutarse durante la semana del 24 de agosto y forman parte de Orgullo de barrio. Arte a pie de calle y Galdós expandido, las dos propuestas integradas en una nueva edición del programa municipal Calles con Arte.

Ocho artistas reinterpretan el universo galdosiano

El proyecto reunirá a creadores de diferentes estilos y procedencias para trasladar al espacio urbano personajes y referencias vinculadas a la obra del escritor grancanario.

Elisa Capdevila trabajará sobre Tristana, Dani Hache sobre Benito Pérez Galdós y Lidia Cao dedicará su intervención a Marianela. Irene León llevará al mural a Felipín, de El doctor Centeno, mientras Felo Monzón y Tono Cruz, del colectivo CNFS, reinterpretarán a Fortunata y Jacinta.

La ruta se completará con Alba Fabre y su visión de Miau, Irene Morales con Benina, de Misericordia, y Adán Pérez, alias Nada, que se encargará de Electra.

Las obras se distribuirán a lo largo de la calle Zaragoza, reforzando la relación histórica de Schamann con Galdós, cuyos personajes dan nombre a numerosas vías del barrio desde mediados del siglo pasado.

Los códigos QR ampliarán el contenido de los murales

La propuesta no se limitará a las imágenes pintadas sobre las fachadas. Cada intervención incorporará códigos QR que permitirán acceder a contenidos destinados a conectar la literatura de Galdós con cuestiones y experiencias de la sociedad actual.

La mediación cultural estará dirigida por la investigadora Salvadora Luján-Ramón a través de Galdós expandido. La intención es sacar al escritor de una lectura exclusivamente académica y utilizar sus personajes para abrir conversaciones sobre temas que siguen presentes en la actualidad.

El proyecto busca además implicar al vecindario de Schamann, de manera que los residentes no sean únicamente espectadores de los murales, sino parte del proceso de reinterpretación del barrio y de su identidad.

Schamann se suma a Calles con Arte

La iniciativa continúa el recorrido de Calles con Arte, que anteriormente ha llevado intervenciones artísticas a Alcaravaneras y La Isleta. En esta ocasión, el protagonismo pasa a Schamann y a su particular vínculo con el escritor grancanario.

El proyecto se integra también en La rebelión de la geografía, lema de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031.

A partir de entonces, el tramo comprendido entre el Canódromo y Pedro Infinito empezará a convertirse en una ruta que conectará el legado de Galdós con el arte urbano y la identidad de Schamann.