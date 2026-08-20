San Lorenzo estrena una pista infantil renovada con diseño propio por casi 43.000 euros

La pista deportiva infantil de San Lorenzo estrena nueva imagen este 20 de agosto tras una renovación integral que ha supuesto una inversión cercana a los 43.000 euros y que ha mejorado tanto la superficie de juego como el equipamiento y la seguridad de la instalación.

Los trabajos, ejecutados a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), están dirigidos principalmente a mejorar un espacio utilizado por niños, jóvenes y vecinos del pueblo.

Un nuevo pavimento con mayor seguridad

La intervención ha incluido la reparación de las zonas deterioradas de la cancha, con trabajos sobre fisuras, desconches y otros daños existentes en la superficie.

Posteriormente se aplicó un nuevo revestimiento de poliuretano y se realizó el marcaje de la cancha de baloncesto. El pavimento incorpora además un aditivo antideslizante certificado para reducir el riesgo de resbalones durante su uso.

La renovación también ha alcanzado los tableros y aros de baloncesto, que han sido acondicionados para mejorar las condiciones de la instalación.

Nuevas redes y reparación del vallado

Los trabajos no se han limitado a la superficie de juego. Los muros perimetrales han recibido nuevas capas de pintura y tratamientos de protección sobre la piedra.

También se ha reparado el vallado perimetral, sustituyendo los tramos deteriorados y aplicando tratamientos antióxido sobre la estructura metálica existente.

Además, se han instalado redes de contención en los fondos de la cancha para evitar que los balones salgan del recinto durante los partidos y entrenamientos.

Una cancha personalizada en cada distrito

La actuación de San Lorenzo completa el plan municipal para disponer de una instalación deportiva con diseño personalizado en cada uno de los cinco distritos de Las Palmas de Gran Canaria.

El mismo modelo ya se había aplicado en las canchas de Miller Bajo, Casablanca I, La Minilla y Nueva Isleta, combinando la renovación funcional de las instalaciones con diseños urbanos propios.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, señaló durante su visita a la instalación que este tipo de intervenciones busca crear espacios más modernos, seguros y atractivos para la práctica deportiva.

Con la finalización de las obras en San Lorenzo, los cinco distritos cuentan ya con una cancha renovada bajo este modelo. En este caso, la actuación no se ha limitado a cambiar la imagen del espacio, sino que ha renovado pavimento, vallado, equipamiento y elementos de seguridad de una instalación utilizada habitualmente por los jóvenes del pueblo.