Sánchez carga al bolsillo canario la llegada de 245 inmigrantes a Lanzarote en un día

Tras dos semanas de aparente calma en la ruta canaria, el tráfico de personas vuelve a operar con fuerza. Lanzarote se convierte de nuevo en el epicentro de un drama institucional al recibir 245 inmigrantes en menos de veinticuatro horas.

Tres embarcaciones neumáticas rompieron el silencio que imperaba desde el pasado 4 de agosto, cuando El Hierro registró la última llegada. El goteo comenzó a plena luz del día. Un buque mercante dio el aviso al avistar una patera a 85 millas de la isla. La Salvamar Ácrux acudió al rescate de 45 personas que, tras tocar tierra en el muelle de Arrecife de madrugada, presentaron un buen estado de salud.

El mar trajo dos embarcaciones más. La misma unidad de Salvamento Marítimo zarpó horas después para auxiliar a 89 ocupantes. Tres de ellos necesitaron traslado hospitalario, tensando los servicios de emergencias insulares. La mañana culminó con la llegada de la Guardamar Urania, que atracó con 111 inmigrantes a bordo, interceptados a 62 millas de la capital conejera.

El negocio del descontrol: un análisis económico

Más allá del drama humano, la crisis migratoria en la frontera sur esconde una profunda distorsión económica. Las mafias que operan en la costa africana han consolidado un modelo de negocio altamente lucrativo. Se benefician de una demanda desesperada y, sobre todo, de un marco institucional y fronterizo fallido por parte del Estado español.

El problema de fondo radica en los incentivos y en la externalización de los costes. Las redes de tráfico humano ingresan el capital por adelantado en origen, pero transfieren el coste logístico, sanitario y de acogida a la sociedad de destino. En este escenario, es el contribuyente canario quien asume de facto la factura de un descontrol fronterizo que compete en exclusiva al Gobierno central.

El despliegue continuo de Salvamento Marítimo, la movilización de recursos sanitarios y el mantenimiento de la red de acogida suponen un enorme consumo de recursos públicos. El Ejecutivo mantiene una política de parches, regando el problema con gasto a corto plazo en lugar de atajar la raíz. Esta inacción genera un círculo vicioso: la falta de una respuesta firme abarata el riesgo para las mafias, incentivando nuevas salidas y maximizando sus beneficios.

Canarias asume en solitario el peso de una frontera porosa. Financiar las consecuencias del descontrol no es una política migratoria, es un subsidio encubierto al negocio del tráfico de personas. Mientras Madrid mira hacia otro lado, el tejido productivo de las Islas sigue sosteniendo económicamente la irresponsabilidad política de quienes evaden sus competencias.