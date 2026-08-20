SATSE denuncia uso "reiterado y sistemático" de temporalidad en el SCS con periodos de sustitución de quince días

El Sindicato de Enfermería Satse ha presentado recientemente un escrito de queja ante la diputada del Común para denunciar la práctica "reiterada y sistemática" del Servicio Canario de la Salud (SCS) de formalizar nombramientos temporales de sustitución por periodos de apenas quince días, incluso cuando las causas que justifican dichas sustituciones se prolongan durante meses.

Según expone la organización sindical en una nota, esta actuación afectaría a numerosos profesionales del sistema sanitario público canario, que encadenarían sucesivos nombramientos de muy corta duración pese a cubrir una misma situación de ausencia del titular de la plaza como una incapacidad temporal, una excedencia con reserva de plaza u otras circunstancias similares.

En muchos de los casos analizados, puntualizan, no existiría una justificación objetiva que explique el fraccionamiento de las sustituciones en contratos consecutivos de quince días, cuando la necesidad asistencial y la causa de la sustitución permanecen vigentes durante un periodo mucho más amplio.

INCERTIDUMBRE

Para el colectivo, el resultado de esta práctica sitúa a los trabajadores en una situación "permanente de incertidumbre" sobre su continuidad laboral, dificultando de este modo la planificación de su vida personal, familiar y profesional.

Además, Satse advierte de que el encadenamiento de estos nombramientos contribuye a perpetuar una situación de precariedad estructural en el empleo público sanitario, de forma que afecta a un elevado número de profesionales del SCS.

CARGA ADMINISTRATIVA

A esta denuncia suman el incremento innecesario de las cargas administrativas derivadas de la tramitación reiterada de nombramientos de muy corta duración, así como la falta de criterios transparentes que permitan comprender por qué se opta por el fraccionamiento de las sustituciones cuando la necesidad asistencial continúa existiendo.

Según puntualizan, la normativa vigente establece que la duración de los nombramientos temporales debe guardar una relación directa y proporcionada con la causa que los motiva. Sin embargo, la organización asegura haber constatado múltiples casos en los que se formalizan sucesivos nombramientos de sustitución por periodos de quince días, aun cuando la causa que originó la cobertura continúa existiendo sin variación alguna.

Ante esta situación, Satse Canarias ha solicitado la intervención de la diputada del Común para que analice la adecuación de esta práctica a los principios de buena administración, seguridad jurídica y estabilidad en el empleo público, así como para que impulse las medidas necesarias que garanticen una gestión de los nombramientos temporales acorde con la legalidad vigente y respetuosa con los derechos de los profesionales sanitarios.