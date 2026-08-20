TEMUDAS reúne danza, IA y Estatuto del Artista en unas jornadas profesionales gratuitas

El Festival TEMUDAS celebrará del 16 al 18 de septiembre la tercera edición de las jornadas profesionales A cielo abierto, un encuentro que pondrá sobre la mesa algunos de los retos actuales de las artes escénicas, desde la irrupción de la inteligencia artificial hasta el Estatuto del Artista.

Bajo el lema «La cultura en movimiento», las jornadas tendrán lugar en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y dedicarán una atención especial a la danza, aunque también abordarán la gestión de espacios públicos, los incentivos fiscales para las artes de calle y la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura.

Un taller limitado a 20 participantes

El coreógrafo y actor Alberto Velasco abrirá la programación el miércoles 16 de septiembre con el taller No ves que estoy ardiendo, una propuesta centrada en el movimiento, el juego, la escucha y la experimentación.

La actividad estará limitada a 20 participantes y continuará durante la mañana del jueves 17. Ese mismo miércoles, tras la inauguración oficial prevista para las 17:00 horas, se celebrará una charla sobre el modelo cultural vinculado a la candidatura de la capital grancanaria a Capital Europea de la Cultura.

La inteligencia artificial entra en el debate

El jueves combinará la segunda parte del taller de Velasco con distintas sesiones profesionales. La gestora cultural y directora artística de Madferia, María Sánchez de la Cruz, abordará la gestión del espacio público, mientras que Jemima Cano, de Colectivo Doos, centrará su intervención en la relación entre las artes escénicas y la inteligencia artificial.

Por la tarde, a partir de las 15:30 horas, tendrá lugar el coloquio Danza Singular, que reunirá a profesionales vinculados a festivales, asociaciones y proyectos de danza.

La jornada terminará a las 20:00 horas con la presentación de Mover montañas, una pieza de Alberto Velasco incluida dentro del 30.º aniversario de TEMUDAS.

Fiscalidad y Estatuto del Artista para cerrar

El último día estará dedicado a cuestiones que afectan directamente a la actividad profesional del sector. El director y productor Raúl Cancelo abordará los incentivos fiscales relacionados con las artes de calle.

Las jornadas concluirán con una aproximación al Estatuto del Artista de la mano de la abogada Marta C. Dehesa, cerrando tres días en los que TEMUDAS combinará creación, formación y debate sobre algunos de los principales desafíos que afrontan actualmente las artes escénicas.

La participación será gratuita, aunque requerirá inscripción previa a través de lpacultura.com. El taller contará con plazas limitadas, mientras que las charlas y debates permanecerán abiertos hasta completar aforo.