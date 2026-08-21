Comienzan las obras de la fuente transitable de Siete Palmas con 18 surtidores y luces LED

Las obras de la nueva fuente transitable del parque Bailarina Trini Burrull, en Siete Palmas, han comenzado este 21 de agosto con la demolición de la antigua instalación ornamental.

La actuación, adjudicada a ImesAPI por 204.084,85 euros, está financiada a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los Ayuntamientos y transformará el espacio en una superficie acuática pensada para el juego y el alivio frente a las altas temperaturas.

Dieciocho surtidores para caminar entre el agua

La nueva instalación contará con 18 surtidores de altura variable distribuidos sobre una superficie peatonal, lo que permitirá a los usuarios caminar y jugar entre los chorros.

Cada surtidor incorporará iluminación LED RGB, con diferentes efectos de color durante la noche. El pavimento será antideslizante para adaptar la zona al nuevo uso y mejorar la seguridad.

Los trabajos incluyen también la renovación completa de las instalaciones hidráulicas y eléctricas, movimientos de tierra, impermeabilización, hormigonado y acondicionamiento de la superficie.

Un circuito para reutilizar el agua

La fuente dispondrá de un sistema de recirculación y depuración en circuito cerrado que permitirá reutilizar el agua y mantenerla en condiciones adecuadas.

La infraestructura estará preparada además para aprovechar las aguas pluviales en el llenado del depósito, reduciendo la necesidad de incorporar agua nueva al sistema.

El proyecto busca así combinar el uso recreativo de la instalación con medidas destinadas a mejorar la eficiencia en el consumo de agua.

Siete Palmas se suma a las fuentes transitables

El Ayuntamiento sitúa la actuación de Siete Palmas como la cuarta fuente transitable de la ciudad. Las Palmas de Gran Canaria ya cuenta con instalaciones de este tipo en el parque del Castillo de la Luz y en Las Rehoyas, mientras que La Mayordomía se incorporará cuando su fuente entre en funcionamiento.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, vincula la obra a la transformación de los espacios públicos, mientras que Gemma Martínez Soliño destaca su utilidad para el ocio al aire libre y el confort urbano.

Con el inicio de la demolición, la fuente ornamental de Siete Palmas empieza ahora su transformación en una instalación donde el agua dejará de ser únicamente decorativa. El resultado será un espacio transitable con 18 chorros, iluminación y un sistema preparado para reutilizar el agua.