Dos millones de euros para poner placas solares en siete colegios de Las Palmas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sacará a licitación la instalación de placas fotovoltaicas en siete colegios públicos de la ciudad. Sobre el papel, el anuncio impulsado por la Concejalía de Planificación y Desarrollo Urbano suena a progreso ecológico. La realidad de los números desvela una inversión de 2.042.392 euros sufragada íntegramente con los fondos propios del municipio.

Casi medio millón para el CEIP Alfredo Kraus

El proyecto liderado por el concejal Mauricio Roque divide este enorme gasto en siete lotes independientes. Si desglosamos la cifra, encontramos presupuestos que exigen una profunda reflexión sobre el uso del dinero de los contribuyentes. Colocar paneles para el autoconsumo en el CEIP Alfredo Kraus costará a las arcas municipales casi medio millón de euros, concretamente 448.627 euros.

Otros centros educativos como el CEIP Gran Canaria o La Paterna absorberán 378.842 euros y 297.396 euros respectivamente. La lista de gasto institucional se completa con el CEIP Ciudad del Campo por 284.286 euros, el colegio Isabel la Católica en Escaleritas por 258.263 euros, el Adán del Castillo por 224.031 euros y finalmente el CEIP Hoya Andrea con 150.944 euros.

Justificación oficial

El Consistorio justifica la licitación amparándose en el compromiso por el uso de energías renovables y la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en los edificios públicos. Sin embargo, conviene recordar que esos más de dos millones de euros nacen del esfuerzo diario de las familias y empresas de Las Palmas. Mientras el ciudadano hace malabares para llegar a fin de mes, la Administración asume facturas desorbitadas para una sola actuación en siete inmuebles.

Las empresas interesadas en adjudicarse alguno de estos suculentos contratos públicos tienen hasta el próximo 10 de septiembre para presentar sus ofertas. Queda por ver si esta inyección millonaria de dinero extraído del sector privado se traduce en un ahorro real para la ciudad o si engorda la lista de despilfarros bajo el paraguas del ecologismo institucional.