El Cabildo del Hierro blinda 1,1 millones para combatir la doble insularidad estudiantil

El Cabildo de El Hierro, a través del Área de Educación, Cultura, Juventud, Patrimonio y Deportes, ha abierto el plazo de solicitud de las becas al transporte para estudiantes herreños de cara al curso 2026-2027. Con una partida que alcanza los 1.159.860 euros, la Corporación insular refuerza su estrategia para neutralizar los sobrecostes derivados de la doble insularidad y la lejanía geográfica, garantizando que la barrera territorial no limite el acceso a la formación superior ni el principio de igualdad de oportunidades.

La iniciativa busca aliviar un obstáculo histórico para la juventud de la isla: la obligación de trasladarse fuera de El Hierro para cursar determinados estudios y asumir unos gastos de desplazamiento inasumibles para las familias, una brecha económica que no soportan los estudiantes de las islas capitalinas.

Una mirada internacional y tramos de ayuda

La presente convocatoria amplía su cobertura con una marcada orientación internacional que alcanza a 49 países. El consejero del área, Rubén Armiche, destacó que este esquema responde a un modelo de gestión enfocado a que los jóvenes continúen su capacitación sin límites territoriales, estableciendo diferentes rangos de subvención en función de la ubicación del centro de estudios:

Estudios en el extranjero: 3.975 euros.

Estudios en la Península: 3.275 euros.

Estudios en la provincia de Las Palmas: 2.900 euros.

Estudios en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: 2.525 euros.

Programas de intercambio (curso completo): 1.625 euros.

Estudios no presenciales: 937,50 euros.

Desde la Presidencia Insular se recalcó que esta inversión, enmarcada en el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028, redundará de forma directa en el futuro socioeconómico de la isla, al elevar la cualificación técnica en un entorno donde la mejora de la empleabilidad constituye una prioridad institucional.

Requisitos y tramitación hasta el 14 de septiembre

Podrán optar a estas cuantías los jóvenes menores de 30 años empadronados en El Hierro durante al menos el último año que cursen estudios oficiales, universitarios, FP, másteres, intercambios o inmersión lingüística en centros acreditados. Las ayudas son plenamente compatibles con otras subvenciones de exención de tasas, libros o residencia concedidas por otros organismos.

El plazo para formalizar la solicitud finaliza el próximo 14 de septiembre, inclusive. El trámite debe realizarse de forma telemática en la sede electrónica del Cabildo; https://elhierro.sedelectronica.es/info.0, adjuntando certificado de empadronamiento, matrícula, DNI/NIE, alta de terceros y la declaración responsable de estar al corriente con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. La institución ofrece además apoyo presencial a través del Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC) en Valverde.