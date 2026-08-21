El Gobierno de Canarias blindará la financiación de los recursos contra la violencia machista

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha anunciado la implantación de un nuevo convenio entre el Instituto Canario de Igualdad (ICI) y los cabildos insulares para el próximo año. La iniciativa busca garantizar la estabilidad financiera en el tiempo de los proyectos que gestionan las entidades sociales dedicadas a la atención de mujeres víctimas de violencia de género, permitiendo incorporar recursos clave como los tres pisos tutelados que gestiona la asociación Mararía en Lanzarote, cuyo coste anual asciende a unos 80.000 euros.

Durante su visita a la isla junto al consejero insular de Bienestar Social, Marci Acuña, la directora del ICI, Ana Padrón, y la presidenta de Mararía, Nieves Rosa Hernández, Candelaria Delgado destacó la necesidad de adaptar la financiación a las realidades específicas de cada isla para ofrecer una respuesta integral y coordinada desde las instituciones en Lanzarote.

Aumento del 12,5% en las llamadas de auxilio al 112

El anuncio coincide con un repunte en la demanda asistencial en la isla. El Servicio Telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de violencia de género 112 registró entre enero y julio de este año un total de 943 llamadas procedentes de Lanzarote, lo que supone un incremento del 12,5% respecto al mismo periodo del año anterior con 838 alertas.

Estas peticiones de ayuda motivaron la activación del DEMA, Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas, en 150 ocasiones, requirieron asistencia sanitaria en 55 casos y movilizaron apoyo policial en otras 550 intervenciones. Por municipios, Arrecife concentró el mayor número de llamadas (515), seguida de Tías (123) y Yaiza (117).

Más de 200 personas atendidas en el Centro de Crisis 24 Horas

Durante la jornada, la consejera también inspeccionó el Centro de Crisis 24 Horas de Lanzarote, uno de los cinco operativos en el Archipiélago para la atención a víctimas de violencias sexuales. Desde su puesta en marcha el 29 de mayo de 2025 hasta finales de julio de este año, este recurso especializado ha asistido a 201 personas en Lanzarote: 146 mujeres y 18 menores que sufrieron agresiones de manera directa, así como a 37 familiares.

El servicio permanece activo de forma continua los 365 días del año sin necesidad de haber presentado denuncia previa, ofreciendo a las usuarias un equipo multidisciplinar que presta acompañamiento psicológico, jurídico y social en todo el proceso de recuperación.