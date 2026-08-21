El Jesús Telo entra en obras para acabar con las filtraciones y renovar su pista

El pabellón Jesús Telo, en La Isleta, ha iniciado este 21 de agosto unas obras de acondicionamiento destinadas a solucionar los problemas de filtraciones de humedad y renovar por completo el pavimento deportivo de la pista principal.

La actuación cuenta con una inversión de 631.139,50 euros e incluye también la instalación de un nuevo marcador electrónico y otras mejoras en el equipamiento del recinto.

Una segunda cubierta contra las filtraciones

El deterioro de la cubierta actual está relacionado con las condiciones propias de su proximidad al litoral, especialmente la salinidad y la elevada humedad ambiental.

Para evitar nuevas entradas de agua se instalará una nueva cubierta sobre la existente, a modo de segunda piel, sin necesidad de demoler por completo la estructura actual.

El sistema permitirá unir las planchas metálicas sin perforarlas, reduciendo los puntos vulnerables a las filtraciones y mejorando la impermeabilización. Antes de colocarla se repararán las zonas deterioradas de la cubierta existente.

Una nueva pista de madera de haya

Las obras contemplan también la sustitución completa del pavimento de la pista por una tarima de madera de haya diseñada para mejorar las condiciones de la práctica deportiva.

El nuevo sistema será areaelástico, lo que permitirá distribuir de forma más uniforme la energía de los impactos y aumentar la protección de las articulaciones de los deportistas.

El pabellón es utilizado diariamente por menores, jóvenes y familias de La Isleta, además de acoger actividades vinculadas al deporte base y federado.

Un marcador LED para varias disciplinas

La reforma se completará con un marcador electrónico LED de tres metros cuadrados preparado para competiciones y actividades de diferentes disciplinas.

El equipamiento contará con tecnología de bajo consumo, un ángulo de visión de 140 grados y un sistema multideporte adaptado a baloncesto, fútbol sala, gimnasia y judo.

También incorporará un ordenador de control con software deportivo y multimedia para gestionar los encuentros y los contenidos mostrados en pantalla.

Con estas obras, el Jesús Telo afronta una reforma centrada en los dos problemas principales de la instalación: las filtraciones de agua y el estado de la pista. La intervención renovará además parte de su equipamiento para adaptar el pabellón a las condiciones actuales de uso deportivo.