ExpoDeca vuelve a Gran Canaria con un sector que ya aporta el 4,45% del PIB canario

El deporte se ha convertido en una actividad con un peso creciente en la economía canaria. El sector aporta 2.586 millones de euros al producto interior bruto de las Islas, el 4,45% del total, y su impacto económico indirecto alcanza los 5.742 millones.

La industria deportiva reúne alrededor de 2.600 empresas en Canarias y genera, según los datos difundidos por el Gobierno autonómico, más de 66.000 puestos de trabajo entre el empleo directamente vinculado al sector y otras actividades relacionadas.

En este contexto se celebrará la tercera edición de ExpoDeca, la Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias, del 12 al 15 de noviembre en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria.

Más de la mitad de los canarios practica deporte

El crecimiento económico coincide con un aumento de la actividad física entre la población. Un 52% de los canarios practica deporte de forma regular cada semana, seis puntos porcentuales más que hace cinco años y en línea con la media nacional.

Canarias cuenta además con 61 federaciones deportivas y 211.671 fichas de deportistas que compiten de manera individual o a través de sus clubes.

El estudio sobre el impacto socioeconómico de la industria deportiva cifra en 1.962 millones de euros la actividad de las empresas privadas, a los que se añaden 312 millones de federaciones y clubes, 220 millones de las Administraciones Públicas y otros 92 millones relacionados con la educación deportiva.

Su influencia se extiende también a sectores como el turismo, la restauración, los alojamientos, el transporte, el comercio o la fisioterapia.

Casi 1.700 millones en impuestos

La actividad deportiva también tiene un efecto importante sobre las arcas públicas. La nota cifra en cerca de 1.700 millones de euros anuales la recaudación vinculada al sector entre IGIC, Seguridad Social, IRPF y otros tributos.

Solo el IGIC representa unos 390 millones de euros al año.

El empleo es otro de los indicadores destacados. La industria generó 55.431 puestos de trabajo directos en 2024 y presenta, según el estudio, una especial incidencia sobre el empleo juvenil y femenino.

ExpoDeca vuelve a Gran Canaria

ExpoDeca regresará este año a Las Palmas de Gran Canaria después de celebrar su primera edición en la capital grancanaria en 2024 y trasladarse a Santa Cruz de Tenerife en 2025.

La feria reunirá durante cuatro días a empresas, federaciones, gestores, expertos y deportistas, además de ofrecer charlas, conferencias, exhibiciones y espacios destinados a establecer contactos profesionales.

El acceso será gratuito y la programación incorporará también la celebración de una de las cuatro pruebas españolas del primer circuito nacional de hyatlon.

La cita llega así en un momento en el que el deporte ya no puede medirse únicamente por el número de practicantes o federados. Con un peso del 4,45% del PIB, miles de empresas y decenas de miles de empleos, ExpoDeca servirá también de escaparate para una industria que ha adquirido una dimensión económica propia en Canarias.