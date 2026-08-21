La Feria de Ganado del Pino reunirá este domingo 350 animales y tradiciones rurales en Osorio

La Feria de Ganado del Pino abrirá este domingo, 23 de agosto, el programa tradicional de la festividad insular con la participación de unos 350 animales pertenecientes a 37 ganaderos de Gran Canaria.

La cita se desarrollará en la Finca de Osorio entre las 10:00 y las 15:00 horas y combinará la exhibición de ganado bovino, caprino, ovino y equino con actividades vinculadas al campo y las tradiciones rurales.

Trilla, ordeño y paseos en burro

La programación incluirá una carrera de sortijas, gymkana de yuntas, desfile de ganado, trilla, arado romano y trasquila. También habrá paseos en burro, talleres medioambientales y demostraciones de ordeño y elaboración de queso.

Las familias podrán participar además en una degustación de pella de gofio, una muestra ornitológica y actividades de descamisada y desgranada de piñas.

Las exhibiciones contarán con la colaboración del Club de Arrastre La Caldera y el Club de Arrastre Gran Canaria.

Música tradicional y entrega de premios

La música llegará a partir de las 12:00 horas con la Parranda El Lebrillo y el Cuerpo de Baile El Álamo.

La entrega de trofeos está prevista en torno a las 13:30 horas. Los ganaderos participantes podrán optar a premios y ayudas para el transporte de los animales por un importe total de 21.460 euros, casi 5.000 euros más que en 2025.

La concejala de Desarrollo Rural, Irene Ortega, ha aprovechado la celebración para reivindicar la importancia del sector primario y la necesidad de proteger su contribución al territorio y a las tradiciones de Gran Canaria.

Guaguas gratuitas desde Teror

El acceso al recinto de Osorio será libre durante toda la jornada. Para facilitar los desplazamientos, Global ofrecerá un servicio gratuito desde la Estación de Guaguas de Teror hasta la feria.

Las salidas de la línea 215 se realizarán cada media hora entre las 9:15 y las 15:15 horas, permitiendo llegar a Osorio desde el casco de Teror sin necesidad de utilizar vehículo particular.

La cita de Osorio abrirá así el programa tradicional del Pino con 350 animales y 37 ganaderos, además de actividades que acercarán al público algunas de las principales tradiciones rurales de Gran Canaria.