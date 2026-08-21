La Laja cerrará sus piscinas por fases para retirar la arena acumulada en los fondos

Las piscinas naturales de La Laja afrontarán desde finales de agosto una intervención para retirar los sedimentos y arenas acumulados en sus fondos, unos trabajos que obligarán a cerrar temporalmente distintos espacios del complejo.

La actuación ha sido adjudicada a Bluematt Ingeniería Subacuática por 130.177,57 euros. Los preparativos comenzarán el jueves 27 de agosto y el dragado arrancará al día siguiente en la piscina situada más al norte.

El vaso norte cerrará primero

La actuación se desarrollará de forma escalonada para reducir las molestias a los bañistas. La primera fase se concentrará en el vaso norte, que presenta la mayor acumulación de sedimentos y requiere la entrada de camiones y maquinaria pesada.

Durante estos primeros trabajos será necesario cerrar temporalmente todo el complejo. Una vez finalizada la intervención en este vaso, volverá a abrirse al público y las tareas pasarán a la piscina central.

Posteriormente, los trabajos se trasladarán al vaso sur, mientras las zonas ya acondicionadas permanecerán abiertas a los usuarios.

Entre dos y tres semanas de trabajos

El contrato establece un plazo máximo de un mes, aunque el Ayuntamiento y la empresa prevén completar la actuación en dos o tres semanas, siempre que las condiciones del mar y las mareas lo permitan.

La arena retirada mediante bombeo permanecerá dentro del propio sistema. El material será trasladado y extendido posteriormente en el extremo norte de la playa.

Las zonas donde trabajen las bombas y la maquinaria permanecerán acordonadas y cada piscina podrá reabrirse únicamente cuando se comprueben las condiciones de seguridad y salubridad.

Unas obras en plena temporada de baño

El concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, ha reconocido que ejecutar la intervención a finales de agosto puede ocasionar molestias a los usuarios, aunque señala que las fechas vienen condicionadas por los plazos del contrato y la programación técnica de la empresa adjudicataria.

El objetivo será mantener el cierre únicamente en las zonas donde se esté trabajando. Tras comenzar por el vaso norte, las tres piscinas irán recuperando progresivamente el baño a medida que avance el dragado y se retire la acumulación de arena de sus fondos.