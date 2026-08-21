Los Bonos Consumo movilizan ya más de 280.000 euros en el comercio de Santa Cruz

Los Bonos Consumo de Santa Cruz de Tenerife han movilizado ya 280.262,59 euros en los comercios adheridos apenas 16 días después del inicio de esta sexta edición. La campaña, impulsada por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha logrado vender 15.655 de los 16.000 bonos disponibles, el 97,8% del total.

La iniciativa cuenta actualmente con 268 establecimientos comerciales adheridos y permite a los ciudadanos adquirir bonos por 15 euros para realizar compras por valor de 25 euros. El objetivo es incentivar el consumo en los negocios de proximidad y repartir el impacto de la campaña entre los distintos distritos de la capital.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha destacado la acogida de una iniciativa que, según ha señalado, supone una ayuda directa para mantener la actividad del comercio local.

Del importe previsto para esta edición, los establecimientos ya han canjeado el 71,61%, con 280.262,59 euros registrados hasta el momento. Los consumidores podrán seguir utilizando los bonos en los comercios participantes hasta el mes de noviembre.

Anaga concentra los bonos que todavía quedan disponibles

La práctica totalidad de los bonos ya se han agotado por distritos. Centro-Ifara, Ofra-Costa Sur, Salud-La Salle y Suroeste han vendido todas sus unidades, mientras que Anaga es el único distrito que todavía dispone de bonos, con 345 unidades disponibles.

Desde la Sociedad de Desarrollo han animado a los ciudadanos a consultar los establecimientos participantes y el saldo disponible antes de realizar sus compras, ya que la cantidad que puede canjearse en cada comercio se actualiza en la web de la campaña.

La organización también ha puesto el foco en la participación de los propios comercios. El plazo para que nuevos establecimientos se incorporen a la campaña continúa abierto hasta noviembre, con especial interés en aumentar la presencia de negocios del distrito de Anaga.

Seis comercios ya han agotado su límite de canje

El ritmo de la campaña también se refleja en algunos de los establecimientos participantes. Seis comercios ya han alcanzado el límite máximo de canje de 4.000 euros establecido para cada negocio.

Se trata de Orly, Baby Shower, Manocar, Aquiles Permuy Hair & Beauty, Loverde y Comic Revolution. Además, más de 25 establecimientos ya han superado la mitad del límite de facturación establecido para esta edición.

La información sobre el importe canjeado por cada establecimiento se puede consultar de forma actualizada en la web de los Bonos Consumo Santa Cruz, donde también aparecen la ubicación, el teléfono y la descripción de los comercios participantes.

Para utilizar los bonos, los consumidores deberán mostrar su DNI en el momento del canje. Después de cada compra recibirán además un correo electrónico con información sobre el saldo que todavía tienen disponible.

Los comercios interesados en incorporarse a esta sexta edición pueden hacerlo a través de la página oficial de los Bonos Consumo Santa Cruz. La Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), entidad encargada de gestionar la campaña, también atiende las dudas e incidencias de los establecimientos participantes.