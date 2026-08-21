Los turistas europeos reducen sus días de estancia en Canarias

El turismo en el Archipiélago comienza a dar señales de transformación marcadas por la coyuntura económica internacional. Según los últimos registros del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), los establecimientos hoteleros y extrahoteleros de las Islas mantienen un ritmo elevado en la recepción de viajeros, pero las pernoctaciones registran retrocesos moderados, una tendencia especialmente visible entre los visitantes extranjeros.

Viajes más cortos ante la debilidad de Reino Unido y Alemania

El cambio de comportamiento coincide con el estancamiento económico que atraviesan los dos principales mercados emisores hacia el Archipiélago: Reino Unido, primer cliente internacional de las Islas, y Alemania, situado en segunda posición. La menor capacidad de consumo de los hogares en estos países de origen se traduce en viajes más ajustados, una mayor sensibilidad a los precios y la reducción de los días de estancia.

Aunque los ingresos turísticos globales y la facturación empresarial continúan resistiendo, el sector advierte de que un volumen similar o superior de visitantes no compensa la pérdida de noches contratadas. Menos días alojados implican menos jornadas de consumo en hoteles y alojamientos, lo que acaba contagiando a la oferta complementaria: restauración, comercio, ocio, transporte y alquiler de vehículos.

El empleo aguanta a la espera de la campaña invernal

Por el momento, el empleo en el sector mantiene su solidez y los datos descartan un impacto directo en la ocupación actual. No obstante, las empresas señalan que de prolongarse esta tendencia durante los próximos meses, los efectos se dejarían sentir en primer lugar en la contratación temporal, la ampliación de plantillas y la renovación de contratos.

El sector afronta la llegada de la temporada de invierno, el periodo decisivo para las Islas, pendiente de si el recorte en la duración de las vacaciones responde a una fluctuación puntual o a un cambio estructural en el comportamiento de la demanda europea.

Con una economía tan vinculada al turismo, Canarias vigila de cerca la evolución de sus dos grandes clientes europeos. Si británicos y alemanes siguen viajando pero reducen sus días de vacaciones, las consecuencias irán más allá del sector hotelero para afectar directamente a las contrataciones temporales, la facturación empresarial y el consumo general en las islas.