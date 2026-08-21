Prisión para un pasajero detenido con más de tres kilos de hachís en el Aeropuerto de Gran Canaria

La Guardia Civil detuvo el pasado 9 de agosto a un pasajero que aterrizó en el Aeropuerto de Gran Canaria con más de tres kilos de hachís en su equipaje.

El hombre había llegado en un vuelo procedente de la Península cuando su actitud durante uno de los controles realizados por los agentes levantó sospechas. Los guardias civiles procedieron entonces a identificarlo y realizaron una inspección minuciosa de su maleta.

En su interior localizaron varios paquetes con una sustancia vegetal y otros efectos relacionados con su transporte y ocultación. Los análisis posteriores confirmaron que se trataba de hachís, con un peso superior a los tres kilogramos.

El pasajero fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y fue puesto, junto con la sustancia intervenida, a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Telde.

El juez decretó su ingreso en prisión.