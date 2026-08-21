Un empresario destapa el despilfarro público en los paseos marítimos de Canarias

El dinero público no es de nadie, o al menos eso parecen pensar quienes redactan los presupuestos institucionales en las Islas. La gestión de los recursos ajenos siempre depara sorpresas, pero a veces el descaro de nuestros diligentes roza límites incomprensibles. Un ciudadano ha demostrado la brecha enorme entre lo que gasta la administración y lo que dicta el mercado real.

El hallazgo en la playa de los berelitos

A través de un vídeo difundido en redes sociales, el Ariel Patai, dueño del local Patai Beach, ha desgranado los costes proyectados para el mobiliario del paseo marítimo de la playa de los verelitos. Destinando una partida de 136.000 euros exclusivamente para papeleras. El documento especifica un coste unitario de 1.156,96 euros por cada unidad del modelo Tor de la marca Benito Urban.

Para cualquier ciudadano de a pie esa cantidad resulta desorbitada. El autor de la denuncia ciudadana hizo lo que cualquier empresario haría antes de comprometer su patrimonio y pidió un presupuesto directamente al fabricante. La respuesta de la empresa proveedora confirmó lo que ya Ariel sospechaba sobre la contratación pública canaria. El modelo exacto, puesto sobre camión en destino y sumando el siete por ciento de IGIC, cuesta en el mercado abierto unos 816 euros.

La economía de escala que la política ignora

La economía real se rige por principios básicos. Cualquier familia sabe que comprar al por mayor reduce el precio final. Si un ente público encarga mobiliario por valor de más de cien mil euros, la lógica del mercado dicta que el coste por unidad debería reducirse gracias a las economías de escala, porque está comprando más volúmen. Que la administración pague un sobrecoste de 340 euros por unidad respecto al precio de un comprador minorista rompe toda racionalidad económica y deja en duda la capacidad de Isaí Blanco Marrero, alcaldesa de La Oliva.

Este fenómeno se explica por la alteración perversa de los incentivos. En el sector privado, un empresario quiebra si despilfarra sus recursos. En la esfera institucional, el gestor público no arriesga su propio patrimonio y las facturas infladas se abonan con cargo al contribuyente sin que nadie asuma responsabilidades patrimoniales ni políticas.

La sombra del clientelismo

Cuando la ineficiencia alcanza márgenes del cuarenta por ciento, resulta obligatorio dudar. Pagar casi cuatrocientos euros de más por un simple recipiente de basura invita a sospechar sobre la existencia de intermediarios innecesarios o pliegos de condiciones redactados a medida.

Un sobreprecio sistemático en la obra pública termina engordando las cuentas de empresas afines al poder político, tejiendo redes clientelares mientras la administración mira hacia otro lado amparada en la legalidad de los trámites. Creando un modelo de gestión diseñado para encarecer el coste real de las cosas.

El daño directo a tu bolsillo

Detrás de una factura abultada hay un daño tangible para las familias isleñas. Cada euro dilapidado en un sobrecoste es un euro que el Gobierno ha extraído previamente del bolsillo del trabajador. Ese dinero deja de estar disponible para el consumo en el comercio de proximidad y anula la capacidad de ahorro de los hogares.

La consecuencia de esta praxis no es meramente estética. Lastra la competitividad de las Islas, frena la inversión privada y destruye empleo potencial. Mientras se normalicen presupuestos redactados de espaldas al mercado, el canario seguirá financiando un sistema opaco que dilapida a manos llenas el fruto de su esfuerzo diario.