Un motorista de 40 años resulta herido de carácter moderado tras una colisión en Tenerife

Un hombre de 40 años ha precisado asistencia médica y traslado hospitalario como consecuencia de un accidente de tráfico registrado este jueves en la isla de Tenerife. El siniestro tuvo lugar al producirse un choque entre la motocicleta que conducía y un vehículo que circulaba por la misma vía, según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2. Este tipo de sucesos subraya la vulnerabilidad de los motoristas en los entornos urbanos, donde sufren la mayor parte de los percances.

Los hechos ocurrieron poco antes de las cinco y media de la tarde, concretamente a las 17:27 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta telefónica en la que se informaba de una colisión en la calle El Campo, situada en el término municipal de Los Realejos. De inmediato, los operadores del centro coordinador activaron los recursos de emergencia necesarios para garantizar la atención rápida de todos los posibles implicados.

Hasta el lugar del incidente se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Una vez en la zona, el personal sanitario procedió a realizar una primera valoración, determinando que el afectado presentaba un traumatismo de carácter moderado. Tras estabilizar al paciente en el mismo lugar de los hechos, se procedió a su inmovilización y posterior evacuación en la citada ambulancia.

El destino del herido fue el Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó para ser sometido a una revisión médica exhaustiva que permita descartar mayores complicaciones derivadas del impacto. La celeridad en el traslado resulta clave en este tipo de siniestros, en los que los usuarios de vehículos de dos ruedas suelen absorber toda la energía del golpe directo.

En paralelo a la asistencia sanitaria, intervinieron efectivos de la Policía Local de Los Realejos. Los agentes se encargaron de asegurar la zona, regular el tráfico en esta transitada vía del municipio y llevar a cabo las diligencias correspondientes para instruir el atestado. Esta investigación policial será la que determine las circunstancias exactas en las que se desencadenó el choque.

La coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias es fundamental para minimizar los daños. Las autoridades locales reiteran habitualmente la importancia de extremar las precauciones al volante, respetar los límites de velocidad y mantener siempre la distancia de seguridad, muy especialmente cuando interactúan turismos con motocicletas o ciclomotores.