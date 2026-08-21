Una serie de ficción ocupará el aparcamiento de tres calles de Santa Cruz

Los vecinos y conductores de Santa Cruz de Tenerife tendrán que buscar alternativas para estacionar en varios puntos de la ciudad durante los próximos días. El rodaje de una serie de ficción para el canal tv3 obligará a reservar temporalmente decenas de plazas de aparcamiento en tres calles del municipio.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, ha autorizado estas reservas para facilitar el estacionamiento de los vehículos vinculados a la producción audiovisual. La medida afectará únicamente a las plazas de aparcamiento y no supondrá cortes ni cambios en la circulación.

Tres calles y distintos horarios

La primera actuación tendrá lugar el lunes 24 de agosto en la avenida Marítima, junto a la Alameda del Duque de Santa Elena. Se ocuparán unos 20 metros de estacionamiento en línea en el margen derecho, en sentido hacia la plaza del Cabildo, antes de la reserva de guaguas existente.

Las plazas permanecerán reservadas entre las 08:00 y las 20:30 horas.

Dos días después, el miércoles 26 de agosto, las restricciones llegarán a la calle Doctor Jiménez Díaz. En este caso, se reservarán aproximadamente 125 metros de estacionamiento en ambos márgenes, en el tramo situado entre las calles Benito Pérez Armas y Blas Cabrera.

Esta actuación será la de mayor duración, ya que comenzará a las 00:00 horas y se prolongará hasta las 19:30 horas.

La tercera reserva se realizará el viernes 28 de agosto en la avenida de Madrid, junto al Parque La Granja. Afectará a unos 90 metros de estacionamiento en línea del margen derecho, en sentido hacia la avenida Benito Pérez Armas.

En este último punto, las plazas estarán reservadas entre las 07:00 y las 22:30 horas.

Las plazas estarán destinadas a los vehículos del rodaje

El Consistorio recuerda que los espacios reservados estarán destinados exclusivamente al estacionamiento de los vehículos utilizados en la producción audiovisual. La autorización municipal establece que estos vehículos deberán permanecer únicamente dentro de las zonas habilitadas para el rodaje.

Por tanto, no habrá cortes de calles ni modificaciones de los recorridos habituales, aunque sí se reducirá temporalmente la oferta de aparcamiento en los tres puntos señalados.

El Consistorio recomienda a los conductores tener en cuenta estas reservas a la hora de desplazarse por estas zonas de Santa Cruz durante los días de rodaje.