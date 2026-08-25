Barrial acoge este jueves una gala solidaria para financiar escuelas en Mozambique

Barrial acogerá este jueves 27 de agosto una nueva gala de Gáldar con el corazón en Mozambique, una iniciativa destinada a recaudar fondos para financiar escuelas infantiles y primarias en poblados rurales del país africano.

El evento comenzará a las 20:00 horas en la sede de la Asociación de Vecinos Amagro de Barrial y forma parte del programa Gáldar por la Solidaridad 2026.

Fondos para escuelas en zonas rurales

El dinero recaudado será gestionado por la asociación Madres Solidarias y se destinará a respaldar los proyectos educativos que impulsa el sacerdote Manolín Ramírez en Mozambique.

La iniciativa pretende contribuir a la financiación de escuelas infantiles y primarias y acercar a la población galdense la realidad de las comunidades rurales del país africano.

Boleros y música latinoamericana

La gala contará con la actuación de Juan Carlos Álamo Rosario y Dunia Candelaria Sosa, que mantienen un proyecto musical conjunto desde 2023.

Su repertorio incluye principalmente boleros tradicionales y adaptaciones de temas conocidos, además de referencias a la música mexicana contemporánea. Álamo incorpora también canciones vinculadas a la canción protesta y a la música tradicional puertorriqueña.

La cuarta gala solidaria del programa

La cita de Barrial será la cuarta gala de esta iniciativa después de las celebradas en San Isidro, Cañada Honda y Los Quintana.

El proyecto combina cultura y participación vecinal con la recaudación de fondos para los proyectos educativos desarrollados en Mozambique.

La actividad está financiada por la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria.

Barrial tomará así el relevo este jueves con una nueva recaudación destinada directamente a las escuelas infantiles y primarias que apoya el programa en las comunidades rurales de Mozambique.