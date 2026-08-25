Canarias gasta 24.000€ solo en decidir qué es un 'punto violeta' porque admite no saberlo

La gestión de los fondos públicos en Canarias vuelve a mostrar su cara más burocrática y opaca. Con la excusa de la urgencia y el paraguas del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, se ha diseñado un circuito perfecto para gastar 43.250 euros en apenas cuatro meses, esquivando las garantías de concurrencia competitiva y delegando la ejecución en estructuras privadas.

El expediente sobre la estandarización de los Puntos Violeta en las islas nos muestra cómo se gasta el dinero del contribuyente desde las arcas estatales hasta el bolsillo de fundaciones privadas, sin pasar por los controles habituales de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

La ingeniería del convenio administrativo

El Gobierno canario no ha sacado este servicio a concurso público. Ha optado por la vía del convenio administrativo, firmando un acuerdo directo con la Universidad de La Laguna (ULL). El movimiento permite sortear la licitación, pero el mecanismo no termina ahí. La ULL no ejecuta el trabajo con sus medios públicos, sino que realiza un encargo técnico a su brazo privado, la Fundación Canaria General de la ULL (FGULL) y su Laboratorio de Innovación Social (LabINS).

Esta triangulación es clave. Al pasar el dinero a una fundación, la contratación del personal técnico responsable de ejecutar el proyecto se realiza bajo régimen de derecho privado. Es decir, dinero cien por cien público financia contrataciones que escapan al rigor del empleo público o a la concurrencia de una licitación abierta.

Burocracia, dietas y un peaje del 10%

El desglose económico del proyecto refleja las prioridades de esta industria administrativa. La mayor partida, 24.339 euros, se destina exclusivamente a pagar horas de personal técnico para redactar un protocolo. El propio texto oficial reconoce el descontrol previo, admitiendo que los Puntos Violeta en Canarias han sido hasta ahora "una realidad inespecífica", donde cabía desde "un QR hasta un hospitalito". El contribuyente paga ahora el diseño de lo que ya se estaba financiando.

Llama la atención el canon institucional que se cobra por la intermediación. La Universidad de La Laguna se embolsa un 10% fijo del total del presupuesto (4.325 euros) en concepto de costes indirectos. Un peaje administrativo que merma la cantidad real destinada a las políticas efectivas, a lo que hay que sumar casi mil euros en dietas y alojamientos para el equipo técnico.

La temporalidad del convenio delata otra deficiencia estructural del sector público: la necesidad de agotar el presupuesto antes de fin de año. Formalizado en pleno mes de agosto, el proyecto tiene como fecha límite de ejecución y justificación el 30 de noviembre. Todo el entramado tiene 119 días para consumir los 43.250 euros. No se premia la eficiencia ni la necesidad real, sino la capacidad de certificar el gasto en tiempo récord para no tener que devolver los fondos estatales.

Un retorno de la inversión insostenible

Los indicadores de rendimiento (KPIs) exigidos a la Acción 2, centrada en dos institutos de secundaria de Tenerife. Esta partida tiene asignados 11.452 euros.

Los requisitos mínimos que la administración exige al equipo técnico para dar por bueno el trabajo rayan lo anecdótico: invitar a tres centros, implicar a cinco personas del equipo docente y obtener un mínimo de 25 encuestas diagnósticas cumplimentadas. Si dividimos el coste de esta partida entre el objetivo de encuestas, el resultado es que cada formulario relleno por un alumno tinerfeño le cuesta al contribuyente más de 450 euros.

El equipo, dirigido por personal académico y compuesto por perfiles técnicos de género e igualdad, dispone para este fin de material tecnológico aportado por la fundación privada, incluyendo tabletas gráficas, cámaras réflex y licencias de diseño. Una dotación que contrasta con la exigencia final del contrato. El dinero fluye, los convenios se firman y el presupuesto se agota en plazo. La eficiencia, sin embargo, queda fuera de la ecuación.