Canarias invierte 285.000 euros en un estudio pionero de la ULL para combatir la diabetes tipo 2

El Gobierno de Canarias ha asignado una partida de 285.155 euros a la Universidad de La Laguna (ULL) para desarrollar un proyecto de investigación aplicada centrado en estudiar los factores que determinan la aparición, evolución y complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 en la población del Archipiélago.

La iniciativa ha sido seleccionada en la última convocatoria de ayudas a la I+D aplicada de la Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, gestionada mediante la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

Seguimiento genético y aplicación clínica

Bajo el título Determinants of Type 2 Diabetes Mellitus in an Admixed Population: Follow-up of the CDC Cohort in the Canary Islands, el estudio se basará en el seguimiento de la cohorte CDC en Canarias. Al analizar una población con una singular diversidad genética, el equipo investigador busca identificar las variables específicas que influyen en el avance de la patología y sus posibles afecciones secundarias.

El propósito central de la investigación trasciende el ámbito académico, ya que persigue generar herramientas preventivas y evidencias con aplicación práctica directa para optimizar el tratamiento de la diabetes tipo 2 en el sistema de salud público insular.

Marco estratégico y fondos europeos

La propuesta de la ULL forma parte del paquete de 17 proyectos científicos beneficiarios de una partida global autonómica de más de 2,5 millones de euros. La financiación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), integrado en el Programa Feder Canarias 2021-2027.

Esta acción se alinea con el eje prioritario de Salud y Bienestar de la estrategia RIS3 ampliada de Canarias, orientada a transformar el conocimiento científico generado en las universidades locales en respuestas concretas ante los principales retos de salud pública del Archipiélago.