Las Palmas registra la caída de 102 árboles y palmeras y CC pide medidas urgentes

Coalición Canaria ha reclamado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un plan de choque para actuar sobre el arbolado urbano después de que, según el grupo nacionalista, los tres últimos temporales hayan provocado la caída de 102 árboles y palmeras en la capital.

El portavoz de CC en el Ayuntamiento, David Suárez, acusa al equipo de Gobierno de haber desatendido durante años el estado de las palmeras, que considera una de las señas de identidad de la ciudad, y advierte del posible riesgo que supone el deterioro de algunos ejemplares.

Una palmera cae en Santa Ana

La denuncia llega después de que este lunes una palmera se desplomara en la Plaza de Santa Ana, en pleno casco histórico, lo que obligó a intervenir a la Policía Local y al servicio de Parques y Jardines para asegurar la zona.

Para Suárez, este episodio no puede considerarse un caso aislado. El portavoz nacionalista sostiene que la caída evidencia el estado de una parte del arbolado y reclama intervenir de manera prioritaria en aquellos ejemplares que puedan presentar un mayor riesgo.

CC cifra en 102 los árboles y palmeras caídos durante los tres últimos temporales registrados en la ciudad.

Más de 61.000 ejemplares analizados

Suárez también se ha referido al recientemente presentado Plan Director del Arbolado, que ha analizado el estado de más de 61.000 ejemplares municipales.

Entre los problemas detectados figuran la falta de espacio disponible para el crecimiento de las raíces y las podas excesivas. La concejala responsable de Parques y Jardines, Gemma Martínez, ha reconocido públicamente que la situación actual del arbolado "no es buena", según recoge el comunicado de CC.

El portavoz nacionalista considera, sin embargo, que el diagnóstico llega tarde y sostiene que la planificación a medio y largo plazo debe acompañarse de actuaciones inmediatas sobre los árboles que presenten un peor estado.

La reclamación de CC pasa así por intervenir antes de que llegue un nuevo temporal y priorizar los ejemplares de mayor riesgo, mientras el Ayuntamiento comienza a desarrollar las medidas previstas en su Plan Director del Arbolado.