Detenido en Fuerteventura tras asaltar un comercio oculto bajo una careta de 'Batman'

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un individuo en la isla canaria por su presunta implicación en un delito de robo con fuerza. El suceso tuvo lugar en un establecimiento de la localidad turística de Corralejo, perteneciente al término municipal de La Oliva. Para llevar a cabo su propósito y tratar de evadir la acción policial, el sospechoso decidió cubrir su rostro con una máscara del popular personaje, buscando así no ser identificado por las cámaras de seguridad instaladas en el local.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 12 de agosto. En ese preciso momento, la Central Operativa de Servicios del Instituto Armado recibió una llamada de alerta sobre un posible asalto en un local comercial situado en la céntrica calle Poseidón. Al llegar al escenario del incidente, la patrulla desplazada comprobó de inmediato que tanto la puerta principal de acceso como uno de los laterales del inmueble presentaban graves desperfectos. Las evidencias físicas indicaban que el asaltante había logrado acceder al interior tras fracturar los cristales por la fuerza, provocando un gran destrozo material.

Tras una primera inspección ocular, los agentes de la Benemérita pudieron confirmar la sustracción de la caja registradora, en cuyo interior se encontraba gran parte de la recaudación del comercio, estimada en aproximadamente quinientos euros en efectivo. Además de esta pérdida económica directa, los daños materiales ocasionados en la infraestructura del negocio han sido valorados preliminarmente en otros setecientos cincuenta euros, lo que supone un importante perjuicio económico para los propietarios de este negocio insular.

El visionado minucioso de las grabaciones de seguridad resultó completamente fundamental para el rápido avance de la investigación. Las imágenes registradas en el dispositivo mostraron a un varón que, además de la ya mencionada careta, vestía unas botas negras, un pantalón de tono ocre y una sudadera oscura con capucha. Gracias a la rápida difusión de esta descripción entre los efectivos policiales, las patrullas lograron localizar poco después a un individuo cuya indumentaria coincidía plenamente con la del principal sospechoso. Ante la abrumadora evidencia, el sujeto condujo a los investigadores hasta el lugar exacto donde había escondido los instrumentos del delito perpetrado.

En dicho escondite, las fuerzas de seguridad consiguieron recuperar satisfactoriamente tanto la herramienta contundente utilizada para destrozar las lunas del comercio como la máscara empleada para el camuflaje inicial. Igualmente, se halló el botín sustraído esa noche, logrando recuperar un total de 253 euros del dinero en metálico que aún conservaba en su poder. Tras instruir las correspondientes diligencias, el individuo fue arrestado formalmente y puesto de forma inmediata a disposición del Juzgado de Guardia del municipio de Puerto del Rosario, a la espera de que se determine definitivamente su situación procesal por estos hechos.