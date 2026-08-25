Detenido en Lanzarote con cocaína y más de mil pastillas de sildenafilo

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe al tráfico de drogas en el archipiélago canario. En la noche del pasado 24 de agosto, los agentes procedieron a la detención de un hombre de 48 años en la localidad de Arrecife, situada en la isla de Lanzarote, acusado de ser el presunto autor de un delito contra la salud pública. El individuo operaba desde un establecimiento comercial que servía como tapadera para la distribución de sustancias estupefacientes y medicamentos sin la correspondiente receta.

El operativo fue llevado a cabo por los miembros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Estos agentes, en el marco de sus labores preventivas habituales para erradicar el menudeo y la venta de estupefacientes en zonas de ocio y comercios, decidieron inspeccionar el citado local de la capital lanzaroteña. La presencia policial se enmarca dentro de los esfuerzos continuados de la Jefatura Superior de Policía de Canarias para garantizar la seguridad ciudadana y frenar el tráfico de drogas en áreas con gran afluencia de público.

Durante la exhaustiva inspección del establecimiento, los policías localizaron en un primer momento una riñonera sospechosa. En su interior, los agentes descubrieron 268 comprimidos de sildenafilo, un medicamento comúnmente conocido por su uso para tratar la disfunción eréctil y que requiere prescripción médica para su dispensación legal. Junto a las pastillas, también se halló una cantidad significativa de dinero en efectivo, lo que levantó de inmediato las sospechas sobre la actividad ilícita que allí se desarrollaba.

La intervención no terminó ahí. Al continuar con el registro minucioso del interior del local comercial, las fuerzas de seguridad encontraron varios envoltorios que contenían una sustancia sólida de color blanco. A falta del análisis toxicológico definitivo por parte de los laboratorios especializados, todo apuntaba a que se trataba de cocaína lista para su venta y distribución al por menor a los consumidores finales.

En el recuento de los efectos intervenidos, la Policía Nacional contabilizó un total de 101 envoltorios de la citada sustancia estupefaciente, que arrojaron un peso aproximado de 74,30 gramos de cocaína. De forma paralela, el registro permitió aflorar otros 975 comprimidos adicionales de sildenafilo que se encontraban ocultos en el recinto, elevando la cifra a 1.243 unidades de este fármaco intervenidas en una sola noche.

Asimismo, como prueba evidente de la comercialización y dosificación de las drogas, los agentes decomisaron una báscula digital de precisión, un instrumento habitual entre quienes se dedican al menudeo para preparar las dosis exactas. La incautación económica también fue notable, ya que la cantidad total de dinero intervenida en billetes y monedas fraccionadas ascendió a 2.020,05 euros, presumiblemente fruto de las ventas ilícitas realizadas recientemente.

Ante la contundencia de las pruebas halladas y el conjunto de indicios recabados por los agentes de la UPR, se procedió a la inmediata lectura de derechos y detención del responsable del local. El arrestado fue trasladado a las dependencias oficiales de la Policía Nacional en Arrecife, donde ha quedado ingresado en los calabozos. Se espera que el individuo sea puesto a disposición de la autoridad judicial competente para responder por los graves delitos imputados en las próximas horas.