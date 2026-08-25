El CES de Canarias renueva su Pleno y sitúa a Sergio Melián al frente del órgano consultivo

El Pleno del Consejo Económico y Social de Canarias (CES) ha elegido por unanimidad a Sergio Melián Batista como nuevo presidente del organismo para los próximos cuatro años. El nombramiento de Melián, quien releva en el cargo a José Carlos Francisco, se produjo tras la toma de posesión de los 18 miembros titulares del nuevo Pleno del CES, en un acto presidido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

El órgano consultivo del Gobierno insular en materia económica, social y laboral queda así integrado por representantes de las organizaciones sindicales y patronales más representativas del Archipiélago, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, asociaciones de consumidores y expertos de reconocido prestigio, en cumplimiento de la normativa reguladora de la institución.

Representantes del nuevo Pleno

El nuevo presidente representa a Comisiones Obreras (CCOO) de Canarias, sindicato al que también pertenecen los consejeros titulares María Vanesa Frahija Betancor y José Ramón Barroso Arteaga. Por la Unión General de Trabajadores (UGT) de Canarias tomaron posesión Manuel Isidro Navarro Ramos, María del Pino Domínguez Cabrera y Patricia Trujillo Vega.

El sector empresarial se estructura mediante la Confederación Canaria de Empresarios con José Cristóbal García García, Laura María Dapresa Hernández y Patricia María Jiménez Marcelo y la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, representada por Ángela Efigenia Delgado Díaz, Elena Vela Sánchez y Antonio Luis González Núñez.

En lo que respecta a las Cámaras de Comercio, el Pleno cuenta con María Victoria López Fuentes (Santa Cruz de Tenerife), Manuel Santana León (Gran Canaria), José Valle Martínez (Lanzarote y La Graciosa) y Juan Tomás Figueroa Benítez (Fuerteventura). Completan el órgano Manuel Ramos Martín y Mónica Bethencourt Medina en representación de las asociaciones de consumidores, junto a Fernando José Berge Royo y Yasmina Newport Perdomo como expertos designados en materia económica, social y laboral.

Asesoramiento y diálogo social

Con la constitución de este nuevo Pleno, el Consejo Económico y Social inicia una etapa en la que continuará desarrollando las competencias que le atribuye la ley como órgano consultivo de la administración autonómica. A través de la elaboración de informes, dictámenes y estudios, el CES mantendrá su labor de análisis de las políticas públicas, fomentando el diálogo social entre los agentes económicos y sociales y aportando propuestas orientadas al desarrollo sostenible y al bienestar de la ciudadanía canaria.