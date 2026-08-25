El ECRE y el Gobierno canario exigen agilizar las derivaciones ante la nueva norma comunitaria

La entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo y su Reglamento de Triaje ha reencendido las alarmas en Canarias. La nueva normativa comunitaria permite ampliar la estancia de las personas migrantes en el Archipiélago hasta los seis meses para resolver sus trámites, un periodo significativamente superior al mes aproximado de permanencia habitual antes de la reforma.

El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), entidad que agrupa a más de un centenar de organizaciones de refugio, ha elaborado un informe tras analizar in situ la situación del Archipiélago. La organización advierte que mantener las garantías de los migrantes con especial atención a los menores y grupos vulnerables ante los nuevos procedimientos fronterizos acelerados constituye un "desafío monumental".

Rechazo a un territorio de custodia

Desde el Gobierno de Canarias se rechaza de plano que la condición de región ultraperiférica y frontera sur de Europa suponga asumir una retención prolongada. El viceconsejero del gabinete del presidente, Octavio Caraballo, defiende que "no podemos convertir al Archipiélago en un territorio de espera e incertidumbre para quienes llegan huyendo de una situación difícil".

Caraballo exige que las comunidades de primera línea tengan capacidad de intervención directa en las decisiones migratorias europeas y reclama que el pacto aumente la solidaridad compartida, la financiación, la protección de los menores y el reconocimiento expreso de la dimensión atlántica del fenómeno.

Deficiencias en el sistema de asilo

Aunque el informe del ECRE reconoce la estructura institucional y las inversiones realizadas en España para ampliar la capacidad de acogida, detecta "desafíos estructurales" severos. Entre ellos destacan: cuellos de botella administrativos, con retrasos significativos en el acceso a la información sobre asilo y en el registro formal de solicitudes; falta de recursos técnicos, con problemas recurrentes en los servicios de interpretación y deficiencias en la calidad de las entrevistas; y la atención a menores, dado que la acogida de los menores no acompañados se mantiene como el punto más crítico del sistema asistencial insular.

Derivaciones inmediatas como solución

Para evitar un limbo administrativo desproporcionado sobre los territorios de frontera, el ECRE y el Ejecutivo autonómico coinciden en la urgencia de agilizar los traslados desde las Islas hacia la Península. El informe insta a informar desde las primeras fases sobre el derecho a la protección internacional y a habilitar mecanismos formales de registro directo en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Canarias insiste en que el coste territorial, logístico y asistencial de la gestión migratoria no debe recaer de manera desigual sobre el Archipiélago, al tratarse de una responsabilidad que compete al conjunto de España y de la Unión Europea.