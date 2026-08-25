El mercado laboral canario asfixia y expulsa a 156.000 jóvenes

Canarias encadena dos años superando el millón de personas ocupadas. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) sitúan la cifra en 1,03 millones. Sin embargo, este hito convive con una realidad económica más cruda y menos publicitada: el Archipiélago sostiene a 817.800 personas inactivas. Hablamos de ciudadanos que no trabajan ni buscan empleo. Lejos de corregirse, esta desconexión del mercado laboral ha sumado 27.000 personas en el último año, dejando fuera del sistema productivo al 41,1% de la población en edad de trabajar.

Por pura inercia demográfica, el grueso de esta inactividad se concentra en las cohortes de mayor edad. Más de medio millón de estas personas han superado los 55 años. Este grupo, cercano a la jubilación, es el que mayores barreras de entrada encuentra debido a las rigideces propias del mercado de trabajo español.

El dato alarmante aflora al diseccionar el crecimiento reciente. El mayor salto no se produce en los umbrales de la jubilación, sino en la etapa de mayor productividad teórica. Hoy, 156.000 canarios de entre 25 y 54 años engrosan las listas de inactividad, lo que supone 14.200 personas más que hace un año. Un incremento del 10%, que contrasta con la estabilización de los perfiles más veteranos. Aunque esta franja representa una quinta parte del total de inactivos, concentra más de la mitad del nuevo repunte.

El refugio de la formación y la economía sumergida

La frialdad de la EPA agrupa realidades dispares. Por un lado, la prolongación de la etapa académica ante la falta de incentivos laborales claros. Es el caso de Alejandro Durango, de 25 años. Tras graduarse en Periodismo por la Universidad de La Laguna, ha optado por retrasar su entrada al mercado para cursar un posgrado. "El grado me ha dado una base, pero quiero especializarme antes de ponerme a trabajar", explica. Su caso ilustra un patrón común: ante un mercado laboral que penaliza la contratación de perfiles junior y exige una hiperespecialización, los jóvenes buscan refugio en la universidad. Durango no descarta trabajar si surge una oportunidad que encaje con su formación, pero su situación evidencia las dificultades de integración laboral.

Pero las aulas no explican todo el fenómeno. Detrás de estas 156.000 personas en edad de trabajar se esconde también el peso de la economía sumergida. Un marco fiscal asfixiante y unos costes de contratación elevados empujan a una parte de la población a operar al margen de los cauces legales, figurando como inactivos en las estadísticas oficiales mientras desarrollan actividades productivas no declaradas.

Brecha de género y monocultivo sectorial

El perfil del inactivo en Canarias tiene rostro femenino, con 459.800 mujeres frente a 358.000 hombres. Sin embargo, la tendencia del último año invierte los roles en la franja de mayor actividad. Entre los 25 y los 54 años, la inactividad masculina se ha disparado un 18,6%, frente al repunte del 4,7% en las mujeres. De los 14.200 nuevos inactivos en esta edad clave, 10.000 son hombres.

Quienes sí logran insertarse en el mercado laboral se enfrentan a un panorama de nula diversificación. Nueve de cada diez trabajadores canarios operan en el sector servicios, sumando 905.600 ocupados. La construcción, a una distancia abismal, emplea a 65.000 personas, mientras la industria y la agricultura tienen un impacto marginal.

La economía canaria consolida un modelo dual: un sector servicios hipertrofiado que absorbe casi toda la ocupación legal, y una bolsa de 817.800 personas al margen del mercado, muchas de ellas desincentivadas en su etapa de mayor potencial productivo.