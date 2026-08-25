El sablazo de la luz encarece producir en Canarias casi un 20% y hunde al producto local

Fabricar en Canarias es hoy un acto de pura resistencia. Los datos que acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE) no dejan margen para la interpretación optimista: los precios industriales en las islas han cerrado julio con una subida del 18,5%.

Para poner esta cifra en contexto, basta mirar a la península. En el conjunto de España, este mismo indicador se sitúa en el 9,2%. Es decir, el tejido productivo canario soporta el doble de presión inflacionista que la media nacional. Pero, ¿qué significa realmente este dato para el ciudadano de a pie y por qué debería importarle?

El Índice de Precios Industriales (IPRI) no refleja lo que cuesta un kilo de tomates o un paquete de café en la caja del supermercado. Este indicador mide algo mucho más profundo: el coste de fabricar ese producto y sacarlo por la puerta de la nave. Es el precio de abrir la persiana, encender las cámaras frigoríficas, poner en marcha los hornos y pagar el transporte. Cuando ese eslabón inicial de la cadena se encarece casi un 20%, el problema deja de ser exclusivo del empresario y pasa a ser un problema de toda la sociedad.

El culpable tiene nombre: la dependencia energética

Si diseccionamos la estadística, el diagnóstico es evidente. El gran motor de esta asfixia es la energía, que ha experimentado un encarecimiento del 25,5% en apenas un año.

Canarias paga un peaje altísimo por su insularidad y su modelo de generación. El archipiélago depende de forma casi absoluta del exterior y de los combustibles fósiles para encender la luz. Las tensiones geopolíticas, cristalizadas ahora en el conflicto de Irán, han disparado los costes de refino de petróleo y la producción eléctrica. Cada vez que hay ruido de sables en Oriente Medio, el recibo de la luz de una quesería en Fuerteventura o de una empaquetadora en Tenerife sufre las consecuencias.

Este sobrecoste energético actúa como un virus que contagia todo el proceso productivo. Las empresas necesitan comprar maquinaria para operar (los llamados bienes de equipo), que ya cuestan un 8% más. Necesitan materiales y componentes básicos (los bienes intermedios), cuyo precio ha subido un 5,8%. Es una tormenta perfecta que incrementa el coste de cada engranaje del negocio.

El empresario como escudo protector

Existe un relato recurrente que tiende a culpar a las empresas de las subidas de precios. Sin embargo, los propios datos del INE desmontan esta narrativa. Si del análisis eliminamos el factor energético, descubrimos que la inflación industrial se queda en un mero 3,5%, reduciéndose incluso respecto al mes anterior.

¿Cuál es la lectura de este dato? Que el empresario canario está absorbiendo el golpe. Las fábricas e industrias locales no están repercutiendo todo el encarecimiento a sus productos. Están sacrificando sus márgenes de beneficio para mantener a flote las ventas y no perder a sus clientes. El sector privado está actuando de cortafuegos en un entorno donde los costes estructurales, dictados por la dependencia exterior y una pesada factura eléctrica, escapan por completo a su control.

La condena del producto local en el supermercado

A pesar de este esfuerzo, el escudo empresarial tiene un límite. Ningún negocio puede operar a pérdidas de forma sostenida. Y aquí es donde la crisis industrial llama a la puerta de las familias canarias.

Cuando el coste de fabricar en las islas se dispara de esta manera, el producto elaborado en Canarias pierde competitividad frente al importado. Una gran fábrica en el continente puede diluir sus costes energéticos gracias a su inmenso volumen de producción. La pyme canaria, atrapada en un mercado fragmentado y pequeño, asume un coste eléctrico por unidad mucho mayor. A esto hay que sumar el flete marítimo para traer las materias primas.

El mercado no perdona. Si la Administración no genera un entorno que alivie esta mochila de costes (ya sea mediante rebajas fiscales a la energía productiva o eliminando trabas burocráticas), el desenlace es matemático: el consumidor acabará comprando productos foráneos porque serán más baratos que los fabricados aquí.

No estamos ante un simple baile de porcentajes. Estamos ante una erosión silenciosa del tejido industrial canario. Si producir cuesta un 18,5% más, el debate ya no es cuánto ganan las empresas, sino cuántas lograrán sobrevivir para abrir la persiana el mes que viene.