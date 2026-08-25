Herido crítico un motorista al impactar contra un automóvil en Tenerife

Un hombre de 37 años de edad se encuentra ingresado en estado crítico después de sufrir un accidente de tráfico en la tarde de este lunes en la isla de Tenerife. El trágico suceso se produjo cuando el vehículo de dos ruedas que conducía impactó contra un automóvil en el término municipal de La Guancha, un hecho que ha obligado a un amplio despliegue de las autoridades para asistir al afectado.

Según ha comunicado de forma oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el choque tuvo lugar de manera concreta en la carretera de La Balsa de La Tabona. Fruto de la colisión, el conductor de la motocicleta salió despedido por los aires y cayó sobre la vía. De inmediato, se activaron los protocolos de asistencia, desplazando a la zona a los efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para prestar los primeros auxilios.

A su llegada al lugar del siniestro, el personal médico comprobó que el individuo presentaba politraumatismos de carácter grave como consecuencia del impacto. Los sanitarios procedieron con rapidez a la estabilización de sus constantes vitales sobre el propio asfalto, un paso fundamental antes de acometer cualquier traslado seguro hacia unas instalaciones adecuadas en las que pudiera ser tratado de sus múltiples lesiones.

Dada la magnitud de las heridas y la urgencia de la situación, los facultativos decidieron que era indispensable el uso de un transporte aéreo. Por ello, el paciente fue introducido en una ambulancia de soporte vital básico y llevado de urgencia hasta el campo de fútbol del municipio. En ese recinto deportivo ya había tomado tierra un helicóptero medicalizado, preparado para llevar a cabo una evacuación inmediata.

El equipo del recurso aéreo se hizo cargo del herido, completando su traslado hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Canarias. A su llegada a este centro de referencia, el conductor fue ingresado directamente en las dependencias de urgencias, donde su cuadro clínico fue calificado de crítico por el equipo de profesionales que lo atiende para intentar salvar su vida.

En el operativo desplegado también participaron de forma activa los miembros del Consorcio de Bomberos de Tenerife. Su labor resultó indispensable, ya que se encargaron de realizar todas las gestiones oportunas y de asegurar el perímetro necesario para que la aeronave pudiera aterrizar y despegar sin contratiempos en las instalaciones del recinto de la localidad canaria.

Finalmente, la Guardia Civil ha asumido la responsabilidad de la investigación de los hechos. Los agentes se desplazaron para regular el tráfico en la zona, recabar pruebas sobre el asfalto y tomar declaración a los posibles testigos presenciales. Con toda la información recopilada, elaborarán el atestado correspondiente para esclarecer las causas exactas que desencadenaron este lamentable episodio que mantiene a una persona debatiéndose entre la vida y la muerte.