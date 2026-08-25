La factura de 14.500 millones compromete el futuro de los jóvenes en las Islas

El Ministerio de Inclusión difunde los últimos datos estadísticos como un éxito de gestión. La nómina de las pensiones escala hasta los 14.470,4 millones de euros en agosto. Este volumen de capital sirve para abonar más de 10,5 millones de prestaciones en todo el país. Detrás de estas grandes cifras macroeconómicas se esconde una factura que condiciona el presente y el futuro del tejido productivo de Canarias. El contribuyente isleño asume el coste de un sistema que exige cada vez más y devuelve menos.

El castigo al emprendedor isleño

El relato oficial destaca que la pensión media de jubilación alcanza los 1.574,9 euros mensuales. Un alza interanual del 4,5%. Sin embargo, la realidad económica del Archipiélago exige separar los datos. Mientras los trabajadores adscritos al Régimen General perciben 1.733,7 euros de media, quienes sostienen el comercio y los servicios locales afrontan un escenario distinto. Un trabajador autónomo se retira con apenas 1.062,1 euros.

Esta brecha cercana a los 700 euros mensuales penaliza de forma directa al pequeño empresario canario. El ciudadano que arriesga su patrimonio y genera empleo queda relegado a una prestación de subsistencia. El modelo de reparto castiga el emprendimiento y desincentiva la creación de riqueza fuera de los márgenes del trabajo por cuenta ajena.

Trabajar más por obligación

El sistema necesita recursos y la solución del legislador pasa por retener al ciudadano en el mercado. La edad media de acceso a la jubilación se sitúa ya en 65,4 años. Hace apenas cinco años, en 2019, esta cifra era de 64,4 años.

El Ejecutivo maquilla esta prolongación de la vida laboral como un triunfo de los nuevos incentivos legales. Las jubilaciones demoradas voluntarias representan el 11,8% de las nuevas altas. El trabajador canario no retrasa su retiro por voluntad o apego al puesto. Lo hace empujado por la incertidumbre. La pérdida de poder adquisitivo y la asfixia fiscal obligan a exprimir los años de actividad para asegurar un soporte económico viable en la vejez.

La hipoteca de las nuevas generaciones

Las pensiones de jubilación absorben tres cuartas partes del presupuesto mensual, superando los 10.600 millones de euros. Sostener esta maquinaria requiere un nivel de recaudación que drena la capacidad de ahorro de los trabajadores en activo. En Canarias, con un mercado laboral rígido y salarios condicionados por la falta de diversificación, el peso del Estado hipoteca el desarrollo de los jóvenes. El esfuerzo fiscal crece para mantener el presente, comprometiendo cualquier posibilidad de crecimiento económico a largo plazo.