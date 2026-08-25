Las nuevas becas europeas que recibirá la Universidad Europea de Canarias para estudiar en el extranjero

El Boletín Oficial de Canarias deja de vez en cuando resoluciones que, más allá del trámite administrativo, encierran un mensaje económico claro. La Viceconsejería de Economía e Internacionalización ha designado a la Universidad Europea de Canarias como entidad formadora para el Programa de Becas en Negocios Internacionales.

Una institución de titularidad privada asume así la instrucción de un programa oficial del Gobierno autonómico, cofinanciado con recursos del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para el periodo 2021-2027.

Eficacia frente a rigidez institucional

La decisión del Ejecutivo de recurrir a un centro privado para canalizar fondos públicos europeos no es un detalle menor. Muestra una realidad del mercado: ante la lentitud y rigidez de las universidades públicas tradicionales, la Administración busca refugio en la agilidad del sector privado. La formación de perfiles altamente especializados requiere planes de estudio pegados a la realidad empresarial. En ese terreno, la iniciativa privada demuestra, por pura supervivencia, una capacidad de adaptación mucho mayor.

El reto de salir al exterior

Canarias necesita diversificar su estructura productiva. Exportar servicios y generar talento capaz de llevar a las empresas locales al mercado exterior es la única vía para reducir la fuerte dependencia del consumo interno. La inversión en capital humano orientado a los negocios internacionales es un movimiento lógico para dotar al tejido productivo canario de herramientas de competitividad.

Queda pendiente conocer, tras esta resolución del 3 de agosto de 2026, la cuantía exacta adjudicada y el número de plazas. El despliegue de los fondos europeos exige un escrutinio riguroso para asegurar que el gasto no se pierde en pura burocracia, sino que genera un retorno real en empleabilidad y productividad. De momento, ceder el mando formativo a la red privada es un paso en la dirección correcta para garantizar esa rentabilidad.