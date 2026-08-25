Los restos del drago de La Laguna se convierten en materia prima para la investigación científica

La caída de uno de los dragos de la plaza de la Catedral de La Laguna permitirá estudiar científicamente sus restos y buscar nuevos usos para sus compuestos naturales.

El material vegetal procedente del ejemplar de Dracaena drago, una especie endémica de Canarias y Madeira, se incorporará a la Librería de Productos Naturales de Tenerife (LiPNaT) para su análisis científico.

La iniciativa está impulsada por el Cabildo de Tenerife y el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC) y permitirá aprovechar parte del material vegetal del drago para avanzar en el conocimiento de una especie estrechamente vinculada al patrimonio natural de las islas.

El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, considera que lo ocurrido puede convertirse en una oportunidad para la ciencia. "Lo que inicialmente puede percibirse como la pérdida de un ejemplar de nuestro patrimonio natural puede convertirse también en una oportunidad para generar conocimiento y seguir estudiando nuestra biodiversidad", señala.

Juan José Martínez explica que el proyecto LiPNaT pretende conocer mejor los recursos naturales de Tenerife, preservar ese conocimiento y ponerlo a disposición de la comunidad científica y, en el futuro, del tejido productivo para explorar nuevas aplicaciones.

Estudiar los compuestos naturales del drago

El acceso a material vegetal procedente de un ejemplar como el de La Laguna permitirá analizar sus características y estudiar los compuestos naturales que pueda contener. La investigación se enmarca en uno de los objetivos principales de LiPNaT: identificar moléculas bioactivas, posibles candidatos a fármacos y otros productos de interés terapéutico e industrial.

El proyecto, puesto en marcha en 2024 mediante una subvención nominativa del Cabildo de Tenerife al IPNA-CSIC, busca crear una librería ordenada de productos naturales y compuestos químicos derivados de la biodiversidad de Tenerife.

Además del estudio de los productos naturales, la iniciativa contempla la caracterización de las especies vegetales de las que proceden, tanto desde el punto de vista taxonómico como genético.

El material recopilado queda a disposición de la comunidad científica y de las empresas, con el objetivo de favorecer la investigación y la transferencia de conocimiento al sector productivo.

"Con LiPNaT queremos que ese patrimonio también sea una fuente de conocimiento, investigación e innovación, siempre desde el rigor científico y el respeto a nuestro medio natural", apunta Juan José Martínez.

El Ayuntamiento conserva 50 hijos del drago

El Ayuntamiento de La Laguna también ha destacado el valor de esta actuación. El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, señala que la caída del ejemplar permite generar conocimiento que puede contribuir al estudio y conservación de una especie "tan vinculada a Canarias y a nuestra propia identidad".

Fran Hernández ha puesto además en valor que el Consistorio haya conservado 50 hijos del drago para favorecer su reproducción y garantizar la continuidad de su legado.

De este modo, mientras los ejemplares jóvenes permitirán mantener viva la presencia del drago en el municipio, parte del material vegetal del ejemplar caído tendrá una segunda oportunidad en los laboratorios de investigación.

La actuación permitirá así incorporar a LiPNaT material de una especie protegida y de difícil acceso para la investigación, reforzando el objetivo del proyecto de convertir la biodiversidad de Tenerife en una fuente de conocimiento científico y nuevas oportunidades de innovación.