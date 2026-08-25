Nueva Carta de Servicios en Canarias. Evaluación anual y estándares públicos en atención social

La Dirección General de Dependencia del Gobierno de Canarias ha implantado su primera Carta de Servicios, un documento normativo que establece compromisos concretos y medibles para optimizar la atención a las personas en situación de dependencia y a sus familias en el Archipiélago.

Según la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, la iniciativa fija por primera vez estándares públicos de atención, resolución y acceso a las prestaciones. Estos objetivos están vinculados a indicadores que permitirán evaluar periódicamente el desempeño de la Administración e introducir medidas correctoras.

Tres compromisos clave de gestión

La directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, ha detallado las metas fijadas en el nuevo marco operativo: Atención a la ciudadanía; garantizar respuesta al menos al 90% de las consultas escritas registradas por los usuarios en un plazo máximo de diez días hábiles. Resolución de expedientes; resolver en el plazo legal de seis meses al menos el 90% de los procedimientos de reconocimiento de dependencia y aprobación del Programa Individual de Atención (PIA). Efectividad de las ayudas; conseguir que el 85% de los nuevos PIA gestionados por la Administración autonómica ejecuten el pago económico o el inicio del servicio en un máximo de 90 días desde su reconocimiento.

Seguimiento semestral y rendición de cuentas

Los indicadores de la Carta de Servicios estarán sometidos a un seguimiento semestral, y sus resultados consolidados se publicarán anualmente mediante un informe público de evaluación. Este balance detallará el nivel de cumplimiento alcanzado, las posibles desviaciones detectadas y las correcciones adoptadas, reforzando la transparencia en la gestión del sistema público.

Asimismo, el texto reconoce formalmente el derecho de las personas usuarias a recibir información clara sobre sus expedientes, participar en el diseño de su plan de atención y presentar quejas o sugerencias. El documento completo será objeto de revisión y actualización con carácter bienal.